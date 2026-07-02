Veneto, 24 giornate da bollino rosso: al via piano Cav per esodo estivo

(Adnkronos) - Ventiquattro giornate da bollino rosso per traffico intenso, ventinove con bollino giallo per traffico sostenuto. Entra nel vivo la stagione dell’esodo estivo che, come ogni anno, vedrà aumentare in modo considerevole il numero di veicoli lungo le principali direttrici delle vacanze, specialmente in alcune giornate e in prossimità dei fine settimana. Nei primi 5 mesi di quest’anno, l’analisi dei volumi di traffico registrati sulle competenze Cav – Concessioni autostradali venete mostra un aumento moderato dei transiti (+0,42%) rispetto allo stesso periodo del 2025, in gran parte dovuto all’incremento del traffico pesante (+1,38%), che solo in parte interesserà gli spostamenti nei prossimi fine settimana. Per questo motivo, Cav prevede sulle proprie tratte (A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre e Tangenziale di Mestre con il Raccordo Marco Polo) un esodo ordinato, seppur caratterizzato da giornate con traffico intenso.

Nello specifico, condizioni di traffico intenso da bollino rosso sono previste in direzione Trieste e del litorale i venerdì di luglio e agosto e i tre sabati prima di Ferragosto (25 luglio, 1 e 8 agosto). In direzione Milano il bollino rosso marca soprattutto le giornate di rientro: le domeniche di luglio, a partire dal giorno 12 e, dopo Ferragosto, anche i sabati che danno inizio al controesodo. Attenzione anche ai giorni contraddistinti da traffico comunque sostenuto (indicate col bollino giallo), che potranno prevedere disagi in alcune fasce orarie e in particolari condizioni viarie. Per fa fronte a queste previsioni, Cav ha predisposto per le prossime settimane il potenziamento dell'organico in servizio e una serie di attività utili a garantire la scorrevolezza del traffico, l’informazione tempestiva all’utenza e la risoluzione rapida delle emergenze.

I cantieri di manutenzione programmata in A4 e A57 saranno rimossi nelle giornate “calde” dell’esodo, eccetto quelli inamovibili e senza tuttavia ridurre le corsie percorribili. Particolare attenzione quest’anno meritano i lavori sulle barriere di sicurezza, che proseguono dallo scorso febbraio e interesseranno anche per i prossimi mesi tratti sia di A4 che di A57, con possibili rallentamenti in prossimità dei flessi negli orari e delle giornate con maggiori transiti. Nelle giornate più critiche, è previsto il potenziamento del personale in servizio che verrà dislocato in siti strategici lungo la tratta, come le intersezioni A4/A57 e A4/A27, per poter predisporre eventuali deviazioni nel minor tempo possibile in caso di incolonnamenti o blocchi del traffico, sfruttando i percorsi alternativi liberi. Anche grazie a questa possibilità, la Società non prevede “bollini neri” per la stagione alle porte. Nelle giornate più critiche gli ausiliari della viabilità di Cav saranno affiancati da personale di imprese qualificate per la segnalazione di eventuali code, fondamentale per la prevenzione degli incidenti. Saranno inoltre presenti presidi fissi con carri attrezzi adibiti al soccorso stradale, leggero e pesante, che stazioneranno al casello di Padova Est ed eventualmente a quello di Spinea.

Tutte le 96 porte disponibili nelle 7 stazioni autostradali gestite saranno presidiate nelle giornate in cui è prevista la maggior concentrazione di traffico e sarà garantita l’apertura di tutte le porte di uscita, complessivamente 59, suddivise in 32 casse automatiche, 24 con telepedaggio e 3 con carte abilitate al pagamento anche in modalità contactless. Verrà inoltre garantita la presenza di personale tecnico per il pronto intervento di ripristino guasti agli impianti di esazione pedaggio e informazione all’utenza. Nei giorni più critici saranno a disposizione 4 furgoni attrezzati degli ausiliari della viabilità, automezzi per il soccorso stradale, un’ambulanza per il soccorso sanitario, due mezzi attrezzati con segnaletica per il servizio presegnalazione code. Il dispositivo dedicato si aggiunge alle informazioni all’utenza fornite attraverso pannelli a messaggio variabile, telecamere per il controllo visivo delle tratte autostradali e della rete di adduzione e webcam accessibili dal sito internet della Società. In caso di necessità sono disponibili 14.000 bottiglie di acqua minerale refrigerata per la distribuzione all’utenza. Viene inoltre predisposto, con la Croce Rossa di Venezia, un presidio sanitario fisso con ambulanza in corrispondenza dell’area di servizio di Arino Est, sulla A4.

L’informazione agli utenti in viaggio viene garantita in tempo reale dal Centro operativo di CAV, attivo 24 ore su 24, che monitora costantemente il traffico al fine di gestire eventuali situazioni di criticità che si possono creare sia per il grande flusso viabilistico che per eventuali incidenti, attraverso i pannelli a messaggio variabile, webcam, notizie via telefono e collegamenti radiofonici con Isoradio e Radio Padova. Tutte le informazioni utili sono disponibili in tempo reale anche sul sito www.cavspa.it, nella sezione Infotraffico e sulla app InfoViaggiando, realizzata dalle Società contermini Autostrade Alto Adriatico, CAV e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova e sulla quale è disponibile il notiziario vocale di infotraffico sempre aggiornato. È contattabile anche un call-center, che dalle 7 alle 22, al numero verde gratuito 800.996.099.

Il piano di informazione all’utenza di CAV è potenziato dalla presenza, in area di servizio Arino Est, in direzione Trieste e Venezia, dell’Infopoint Centro Servizi CAVhere, aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30-13.00 e 14.00-17.30: oltre a offrire informazioni turistiche su destinazioni ed eventi nel territorio regionale e assistenza per tutte le problematiche connesse ai transiti e pedaggi autostradali, il servizio fornisce notizie in tempo reale su viabilità e traffico, in collegamento diretto con le strutture operative della concessionaria. Le previsioni del traffico di tutta la stagione, giorno per giorno, sono disponibili sul sito web della società, nella sezione Infotraffico-Previsioni traffico, con i tradizionali bollini colorati per identificare possibili situazioni di traffico sostenuto o intenso per entrambe le direzioni. Dal 1° giugno, inoltre, come definito dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), è possibile per gli utenti che percorrono le tratte Cav (con ingresso e uscita all’interno delle proprie competenze), chiedere il rimborso dei pedaggi in caso di cantieri o blocco prolungato del traffico che si protragga oltre l’ora.