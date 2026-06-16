For Women in Science, De Marchi (regione Lombardia): 'raccontare storie alle primarie, qui iniziano stereotipi'

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - "Questo evento è straordinariamente importante perché dà alle giovani donne la forza di credere in loro stesse, di vedere che si può fare perché abbiamo ancora un problema di discriminazione di genere. Il problema nasce molto presto e allora molto presto bisogna raccontare queste storie di successo. Abbiamo visto che non dobbiamo parlare di scuole superiori ma cominciare dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole primarie perché già lì i condizionamenti, gli stereotipi e pregiudizi incidono sul progetto, sul sogno di futuro delle bambine". Questo l'intervento di Diana De Marchi, consigliera delegata alle Politiche del lavoro, Politiche sociali e Pari opportunità del comune di Milano, nel corso della cerimonia di premiazione della ventiquattresima edizione italiana del premio L'Oréal-UNESCO "For Women in Science" Young Talents Italia, dedicato a giovani ricercatrici under 35.