Mondiali, oggi Spagna-Capo Verde - Diretta

(Adnkronos) - Esordio ai Mondiali 2026 per la Spagna. Oggi, lunedì 15 giugno, la Nazionale iberica sfida Capo Verde - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del girone H, completato da Uruguay e Arabia Saudita, nella Coppa del Mondo in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta alle 18 ora italiana.

Dove vedere Spagna-Capo Verde? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv.

Nel gruppo H ci sono anche Arabia Saudita e Uruguay, in campo a mezzanotte.