Mondiali, il Giappone pareggia con l'Olanda e a Tokyo si fa festa... al semaforo

(Adnkronos) - Festa grande a Tokyo per il pareggio del Giappone nella prima partita dei Mondiali contro l'Olanda nel Gruppo F. I nipponici hanno agguantato il primo punto della loro Coppa del Mondo al minuto 89, grazie al guizzo dell'ex Lazio Kamada e la rete ha fatto festeggiare tutti i tifosi, nelle case e... non solo. Come mostrato da un video che in queste ore sta facendo il giro dei social, per esempio, a Tokyo i tifosi si sono precipitati all'altezza del celebre incrocio Shibuya Crossing per la festa. E tutto è durato giusto 40 secondi. Perché così poco? Semplice, perché il semaforo era... verde.

Non appena è diventato rosso, tutti hanno smesso di festeggiare e sono tornati a passo svelto sui rispettivi marciapiedi. E così, anche nel bel mezzo di una celebrazione spontanea per il calcio, i giapponesi si sono 'rifiutati' di infrangere le regole del traffico.