Verisure lancia nuova campagna di recruiting, obiettivo inserire circa 300 nuove risorse

(Adnkronos) - Verisure Italia, leader globale nel settore della sicurezza monitorata, annuncia una nuova campagna di recruiting, con l'obiettivo di inserire circa 300 nuove risorse su tutto il territorio nazionale entro la fine dell'anno. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescita aziendale costante, che vede Verisure impegnata anche nell'evoluzione delle proprie strategie di talent attraction e acquisition per rispondere alle dinamiche di un mercato del lavoro in continua trasformazione.

Verisure prevede l’inserimento di Tecnici Manutentori di Sistemi di Allarme: la ricerca di personale per questo ruolo, essenziale per garantire l'efficienza e la qualità del servizio, interessa tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione a regioni come Umbria, Puglia, Marche e Sardegna.

Parallelamente, è alla ricerca di Consulenti Commerciali per rafforzare la presenza in diverse città, tra le quali Bari, Bergamo, Brescia, Cagliari, Genova, Milano, Modena, Napoli, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Torino, Treviso e Udine. Per entrambi questi ruoli, Verisure offre percorsi formativi strutturati, programmi di affiancamento e un onboarding pensato anche per chi è alla prima esperienza, garantendo così un'adeguata preparazione per operare con professionalità ed eccellenza.

Un altro ruolo ricercato dall’azienda è quello dell’Operatore Telefonico una figura consulenziale chiave che rappresenta il primo punto di contatto con il cliente e svolge una funzione cruciale non solo nella gestione e cura della relazione, ma anche nell'attività di upselling, loyalty e customer experience.

Consapevole dell'importanza di attrarre e valorizzare i migliori talenti in un mercato del lavoro dinamico, Verisure sta sviluppando un approccio innovativo alla Candidate Experience. Superando i format tradizionali di Recruiting, l'azienda si impegna a offrire ai candidati momenti esperienziali, un dialogo aperto con il management e occasioni immersive. Questo nuovo modello mira a soddisfare le aspettative di una nuova generazione di professionisti, in particolare la Gen Z, garantendo un processo di selezione più coinvolgente, trasparente e capace di rispondere alle esigenze di chi cerca un'opportunità stimolante.

Al fine di avvicinare i giovani talenti al mondo del lavoro e offrire concrete opportunità, Verisure ha sviluppato il progetto 'Next Gen Voices'. Questa iniziativa mira a offrire a neodiplomati di istituti tecnici l'opportunità di intraprendere una carriera come consulenti telefonici. Il progetto prevede una giornata immersiva presso l’Headquarter di Verisure Italia dedicata alla scoperta del ruolo, in cui i partecipanti possono vivere in prima persona l’esperienza del consulente telefonico attraverso attività pratiche e momenti di confronto e scoprire le opportunità di formazione e di crescita. L’obiettivo è offrire una visione reale del lavoro e delle sue dinamiche, valorizzando al tempo stesso le concrete opportunità di crescita e sviluppo professionale. Per questi profili, Verisure propone percorsi di inserimento tramite stage formativi, con un obiettivo strategico di assunzione a lungo termine, investendo così sulla crescita professionale delle proprie risorse.

Per i prossimi mesi, Verisure ha in programma specifiche giornate di Career Day presso il proprio Headequarter a Roma, Green Island:

* Settembre: un evento dedicato al progetto ‘NextGen Voices’, in cui i giovani candidati avranno la possibilità di scoprire e vedere da vicino il ruolo di consulente telefonico, con una formula di “Job Discovery Day”, con un focus sulle possibilità di crescita e di sviluppo futuro.

* Ottobre: una sessione dedicata specificamente alla selezione di operatori telefonici per le diverse aree dell’azienda

La società, riconosciuta attraverso le certificazioni Top Employer Italia, per il quarto anno consecutivo, Top Employer Europa per il terzo anno consecutivo, oltre ai riconoscimenti Great Place to Work® e Best Workplaces, continua a confermare il proprio impegno nella creazione di un ambiente di lavoro stimolante, inclusivo e orientato alla crescita professionale. Verisure è stata, inoltre, inclusa nella prima edizione della classifica Europe’s Best Employers del Financial Times, che seleziona le 1.000 migliori aziende in 26 settori industriali, per il secondo anno consecutivo.

Per maggiori informazioni sulle opportunità di carriera è possibile visitare la sezione "Lavora con noi" sul sito aziendale: https://www.verisure.it/lavora-con-noi