Mondiali, il Brasile parte e l'aereo viene... battezzato

(Adnkronos) -

Il Brasile 'battezzato' in vista dei Mondiali 2026. La Nazionale verdeoro allenata da Carlo Ancelotti è partita nella serata di ieri per gli Stati Uniti, dove tra meno di dieci giorni inizierà la rassegna iridata, ospitata insieme a Messico e Canada. Al momento della partenza però, l'aereo che trasportava i calciatori è stato, a tutti gli effetti, battezzato.

L'aereo infatti, durante la fase di rullaggio, è passato tra due autopompe che formavano un vero e proprio arco d'acqua. Un modo per augurare buona fortuna al viaggio della Nazionale, che sogna il sesto titolo Mondiale della sua storia.

Il 'battesimo' non è comunque una novità, con il rituale che si svolge in occasione dei primi viaggi degli aerei o al momento della partenza per eventi importante, proprio come la Coppa del Mondo.