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Ultim'ora | 30 maggio 2026, 07:55

Iran, Hegseth: "Usa più che capaci di riprendere la guerra"

Iran, Hegseth: &quot;Usa più che capaci di riprendere la guerra&quot;

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi più che sufficienti e sono "più che capaci" di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha dichiarato il segretario generale del Pentagono Pete Hegseth a Singapore, in occasione del vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue. 

"La nostra capacità di riprendere le operazioni, se necessario, è più che sufficiente; le nostre scorte sono più che adeguate a tale scopo, sia in loco che nel resto del mondo, grazie al modo in cui bilanciamo munizioni di alta qualità e munizioni più abbondanti", ha dichiarato Hegseth, secondo l'Afp. 

 

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