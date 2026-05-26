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Top News | 26 maggio 2026, 08:04

Droga, armi ed estorsioni a Reggio Calabria. Maxi blitz con 32 arresti

Droga, armi ed estorsioni a Reggio Calabria. Maxi blitz con 32 arresti

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Maxi operazione della Polizia di Stato a Reggio Calabria. Dalle prime ore di questa mattina, oltre 200 agenti stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, coordinata dalla Procura locale, nei confronti di 32 persone.

 

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento.

 

Il blitz ha smantellato una centrale dello spaccio attiva in città 24 ore su 24.

 

L'organizzazione, che contava su una propria rete di fornitori, era in grado di rifornire fino a 300 clienti al giorno.

 

- Foto: Ipa Agency -

 

(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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