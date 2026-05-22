Sole e sempre più caldo, ecco l'escalation termica: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Dai temporali al caldo anomalo, è iniziata ufficialmente sull'Italia l'escalation termica. Fino a metà della prossima settimana, spiegano infatti gli esperti, assisteremo a una vera e propria parentesi estiva con termometri che registreranno un'anomalia di ben 6-7°C oltre la media del periodo. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma infatti che il caldo anomalo inizierà a farsi sentire in modo marcato già dalle prossime ore. Entro domenica raggiungeremo valori tipicamente estivi in diverse regioni, con il Centro-Nord a fare da capofila. La Spezia toccherà i 32°C, mentre 31 sarà la massima di gran parte della Pianura Padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio (inclusa Roma).

Il vero apice di questa prima ondata di calore del 2026 (e non di Luglio, anche se le temperature ci faranno credere il contrario!) è atteso per l'inizio della prossima settimana. La giornata campale sarà mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero e proprio "triangolo bollente" tra il Basso Piemonte, l'Emilia e la Lombardia orientale.

Piacenza, Cremona, Mantova faranno registrare 35°C, Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, La Spezia, Modena, Pavia e molte altre città del Centro-Nord toccheranno i 34°C!

Al Sud, invece, i valori saranno leggermente più bassi: questa apparente anomalia sarà dettata dalla posizione dell'anticiclone africano: la struttura di alta pressione posizionerà il suo baricentro sul Canale della Manica, espandendosi da lì verso l'Italia e colpendo con la sua aria rovente, in modo più diretto, le nostre regioni centro-settentrionali.

Ma cosa succederà dopo il picco canicolare di mercoledì 27 maggio? Entrando nel campo delle tendenze a lungo termine (che come sempre vanno prese con le pinze), i modelli matematici indicano un possibile ribaltone.

Un'incursione di aria più fresca proveniente dai Balcani potrebbe scontrarsi con l'enorme quantità di aria calda e umida accumulata nei bassi strati nei giorni precedenti. Questo mix rischierà di generare forti temporali, specialmente al Centro e al Meridione. La seconda parte della prossima settimana potrebbe quindi rivelarsi marcatamente instabile: mattinate belle e assolate seguite da pomeriggi temporaleschi.

In attesa di capire l'esatta evoluzione a lunga scadenza, è fondamentale prepararsi a questa prima ondata di calore. A livello biologico, il primo vero caldo dell'anno è il più pericoloso per il nostro organismo, che non ha ancora avuto il tempo di acclimatarsi.

Torna quindi ufficialmente la stagione delle classiche raccomandazioni, ma sempre vitali:

Tutelate le fasce più a rischio: gli anziani sono i soggetti più vulnerabili a questi sbalzi termici improvvisi. Assicuratevi che restino al fresco e idratati.

Protezione solare massima: specialmente per i bambini, applicate abbondante crema solare. I raggi solari di fine maggio sono potenti quanto quelli di fine luglio.

Idratazione costante: bevete molta acqua ed evitate l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata.

L'Estate è arrivata, viviamola con la giusta prudenza.

Venerdì 22. Al Nord: sole, ancora più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, ma ventoso; lieve instabilità sui rilievi calabresi.

Sabato 23. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo anche estivo. Al Sud: soleggiato ma ventoso, alcuni temporali sulla Calabria.

Domenica 24. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia.

Tendenza: anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35°C a metà della prossima settimana. Successivo probabile aumento dell’instabilità.