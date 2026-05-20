Cyber warfare e offensive security, Deas prima in Italia alla Hack The Box 2026 e tra i migliori team mondiali

(Adnkronos) - Nuovo risultato internazionale per la cybersecurity offensiva italiana. Deas, società fondata da Stefania Ranzato e attiva nel settore della sicurezza informatica offensiva, ha conquistato il primo posto tra i team italiani e una posizione tra i migliori team mondiali alla "Global Cyber Skills Benchmark Ctf 2026: Project Nightfall", la competizione organizzata da Hack The Box e conclusa oggi.

L’evento è considerato uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alle competenze offensive cyber e ha coinvolto centinaia di squadre provenienti da aziende tecnologiche, società di consulenza, università e organizzazioni specializzate nella sicurezza informatica di tutto il mondo.

Nel corso dei cinque giorni di gara, i partecipanti si sono confrontati con scenari avanzati di cyber warfare e incident response ispirati a moderne campagne Apt state-sponsored. Le challenge hanno riguardato supply chain compromise, cloud intrusion, reverse engineering, malware analysis, crittografia, blockchain security, hardware e Ics hacking, digital forensics.

Deas ha completato tutte le 69 challenge previste dalla competizione, raccogliendo tutte le 126 flag disponibili. Il cosiddetto "full clear" è stato raggiunto soltanto da 15 realtà al mondo.

La classifica finale assume particolare rilievo anche per il livello della concorrenza internazionale presente in gara. Il team italiano ha infatti concluso la competizione davanti a squadre riconducibili o associate a grandi realtà tecnologiche globali, tra cui Microsoft e Nvidia.

"Siamo estremamente orgogliosi del risultato raggiunto, frutto di uno straordinario lavoro di squadra di talenti unici", dichiara ad Adnkronos Stefania Ranzato, fondatrice di Deas.

"Le Ctf internazionali rappresentano oggi molto più di una semplice competizione tecnica. Sono ambienti ad alta pressione che misurano capacità operative reali: rapidità decisionale, coordinamento, resilienza e capacità di affrontare scenari complessi in tempi estremamente ridotti", sottolinea.

Per Ranzato, "essere stabilmente il miglior team italiano e competere ai vertici internazionali conferma il valore del lavoro svolto dal nostro straordinario team composto dai migliori hacker del nostro Paese e l’evoluzione delle competenze cyber offensive anche in Italia".

Il risultato ottenuto in "Project Nightfall" consolida un percorso di crescita già evidenziato nelle precedenti competizioni internazionali Hack The Box, dopo il primo posto italiano conquistato anche nelle edizioni 2024 e 2025 di "The Vault of Hope" e "Operation Blackout".

Negli ultimi anni le competizioni Ctf, Capture The Flag, sono diventate uno strumento sempre più utilizzato da aziende Fortune 500, governi e organizzazioni specializzate per valutare competenze operative avanzate, individuare talenti e rafforzare le capacità di difesa cyber.

Il risultato ottenuto da Deas si inserisce in un contesto di crescente maturazione dell’ecosistema italiano della cybersecurity, che vede un numero sempre maggiore di professionisti e team nazionali confrontarsi con successo nei principali circuiti internazionali.

Deas opera nel settore della cybersecurity con attività focalizzate su sicurezza offensiva, red teaming, vulnerability assessment, incident response e formazione avanzata. L’azienda partecipa regolarmente a competizioni internazionali e iniziative di ricerca nel campo della sicurezza informatica offensiva.