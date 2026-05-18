Wizz Air cresce a Catania, in arrivo 4 nuove rotte

CATANIA (ITALPRESS) - Wizz Air e SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annunciano un ulteriore ampliamento dell'offerta del vettore dall'aeroporto di Catania Fontanarossa. Quattro nuove rotte nazionali e internazionali supportate dall'aggiunta di un nuovo aeromobile basato, il quarto presso lo scalo, a partire dal mese di dicembre.Nel dettaglio, l'arrivo del quarto aereo - un Airbus A321neo che si distingue dalle precedenti generazioni per il maggiore comfort a bordo, la ridotta rumorosità e le minori emissioniconsentirà il lancio di quattro nuovi collegamenti verso le destinazioni di Roma Fiumicino, Valencia, Alicante e Porto: Catania - Roma Fiumicino: dal 14 dicembre 2026, con tre voli giornalieri per un totale di 21 frequenze settimanali; Catania - Valencia: dal 14 dicembre 2026, con 4 frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica; Catania - Alicante: dal 15 dicembre 2026, con 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato; Catania - Porto: dal 27 ottobre 2026, con 2 frequenze settimanali ogni martedì e sabato.I biglietti dei nuovi collegamenti, così come di tutte le altre rotte da Catania, sono già disponibili e in vendita su wizzair.com e sull'app mobile WIZZ.Questo investimento conferma il ruolo sempre più centrale di Catania nella strategia di crescita di Wizz Air nel Bel Paese. Con l'introduzione dei nuovi collegamenti, e grazie alla collaborazione con SAC, società di gestione dell'aeroporto Fontanarossa e di quello di Comiso, la compagnia amplierà ulteriormente le possibilità di viaggio da e per la Sicilia, offrendo ai passeggeri le opzioni più diverse, adatte a ogni gusto, emozione e necessità.In particolare, con i quattro nuovi ingressi, la compagnia potrà offrire ai siciliani il ventaglio di destinazioni più ampio di sempre, con un totale di 23 rotte da e verso 13 Paesi in Italia, in Europa e oltre: da Bologna a Torino e Milano, da Tirana a Vilnius, passando per Budapest, Tel Aviv, Bucarest, Varsavia e Sharm el- Sheik, per citarne solo alcune.L'investimento favorirà inoltre nuove prospettive di crescita per il territorio con 40 nuovi posti di lavoro diretti e 350 indiretti nell'industria correlata. Un percorso di crescita che conferma il consolidamento della presenza di Wizz Air a Catania, dove dall'inizio delle operazioni, grazie al duraturo legame con SAC, la compagnia ha già trasportato quasi 10 milioni di passeggeri. "Siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta dalla Sicilia introducendo quattro nuove rotte da Catania, una città che ha sempre rappresentato un punto fermo nella nostra strategia di crescita in Italia. Continuiamo a fornire ai viaggiatori un accesso diretto e conveniente a destinazioni in Europa e oltre, permettendo loro di esplorare nuovi luoghi e vivere esperienze uniche. Con queste nuove rotte verso Roma, Valencia, Alicante e Porto, e con l'aggiunta di un Airbus A321neo alla nostra base, arriveremo a operare ben 25 collegamenti da e per Catania, offrendo ancora più opzioni di viaggio accessibili e creando nuovi posti di lavoro. Non vediamo l'ora di accogliere a bordo i passeggeri dell'isola e continuare a sostenere la connettività regionale e la crescita economica della Sicilia. Let's WIZZ!" ha commentato Ian Malin, Chief Commercial Officer Wizz Air."Siamo particolarmente soddisfatti del nuovo investimento annunciato da Wizz Air su Catania, che conferma la centralità dello scalo etneo nelle strategie dei principali vettori internazionali e rafforza il ruolo dell'aeroporto come porta d'accesso strategica per la Sicilia. L'arrivo del quarto aeromobile basato e l'attivazione di quattro nuove rotte sono passi importanti per ampliare la connettività del territorio. In particolare, la nuova rotta per Porto rappresenta per noi un obiettivo importante e fortemente voluto, che apre per la prima volta un collegamento diretto tra Catania e il Portogallo, creando nuove opportunità di sviluppo, relazione e attrattività internazionale. Il percorso di crescita coinvolge anche Comiso, dove Wizz Air sta continuando a investire: un segnale significativo per il rilancio dello scalo ibleo, in cui crediamo molto e su cui continueremo a lavorare con determinazione, consolidando collaborazioni strategiche capaci di accompagnare la crescita dei due aeroporti e generare valore per il territorio", hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.L'arrivo del quarto aeromobile basato a Catania Fontanarossa si inserisce in un percorso di crescita avviato negli scorsi mesi con il rafforzamento della base etnea attraverso il terzo Airbus A321neo. Un investimento che ha aggiunto al network della compagnia il nuovo collegamento Catania-Tel Aviv (quattro voli a settimana - martedì, giovedì, sabato e domenica - con tariffe a partire da 39,99 euro), e al potenziamento di due rotte nazionali ad alta domanda: Catania-Milano Malpensa, passata da 12 a 19 frequenze settimanali, e Catania-Torino, incrementata da 11 a 14 collegamenti a settimana, entrambe operate dallo scorso 4 maggio 2026.Il nuovo investimento rafforza ulteriormente la capacità operativa della compagnia sullo scalo siciliano, dove saranno oltre 2,1 milioni i posti offerti da e per Catania quest'anno, in aumento del 32,3% rispetto al 2025; nella sola stagione estiva, la compagnia metterà invece a disposizione 1,4 milioni di posti, segnando una crescita del 41,8% rispetto all'estate precedente. Numeri che confermano la centralità dello scalo etneo nella strategia di Wizz Air in Italia e il consolidamento di un legame iniziato nel settembre 2009, da quando la compagnia ha trasportato quasi 10 milioni di passeggeri da e per Catania.L'investimento di Wizz Air si inserisce in un contesto di crescita costante e significativa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente e mantenendo un eccezionale indice di affidabilità del 99,6%. Con una flotta di 44 aeromobili basati nel Paese quest'anno e una quota di mercato del 12%, Wizz Air è oggi il secondo vettore in Italia, puntando a offrire più di 32 milioni di posti nel 2026 e a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale.-foto ufficio stampa Wizz Air-(ITALPRESS).