Agricoltura, Scaglia (Syngenta): "Rendere innovazione fruibile agli agricoltori"

(Adnkronos) - “Ci sono già le soluzioni innovative per le sfide che attendono l’agricoltura, il problema è quello di renderle adottabili e più fruibili agli agricoltori in modo tale che possano fare un salto di qualità. È fondamentale che questo percorso lo si faccia insieme. Syngenta fa la sua parte, mette in connessione gli agricoltori, li aiuta a produrre con qualità, nell'interesse poi del consumatore e dell'industria alimentare che utilizza queste produzioni. Fare da punto di connessione fra gli agricoltori e la filiera con le nostre soluzioni innovative è l'impegno di Syngenta”. Così Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia, durante l’incontro “Il filo che ci unisce – ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato oggi a Mantova all’interno del Food&Science Festival.

L’appuntamento nasce da una riflessione: l’agricoltura nell’ultimo decennio ha affrontato trasformazioni epocali. “Sono 10 anni che Syngenta partecipa a questo meraviglioso festival di Mantova – sottolinea Scaglia – Per noi è un appuntamento importante, lo amiamo molto perché è un festival dove si racconta la verità sull’agricoltura. C’è un bellissimo confronto sereno e sincero su innovazione e nuove tecnologie. Non ci sono ideologismi, ma si parla di scienza e di quello che la filiera vuole fare per migliorare l’agricoltura italiana”.

Il tema di quest’anno riguarda le traiettorie “Syngenta sta percorrendo diverse traiettorie, sempre allo scopo di sviluppare soluzioni innovative. Tutte queste traiettorie spesso viaggiano in parallelo, a volte si intersecano, ma tutte hanno una direzione comune, vanno verso l’obiettivo di portare innovazione agli agricoltori. Vogliamo aiutare gli agricoltori a trovare soluzioni per i loro problemi, vogliamo aiutarli a produrre e a creare valore dalla loro produzione in modo sostenibile, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale” conclude Scaglia.