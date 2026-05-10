Che tempo che fa, stasera 10 maggio: gli ospiti di Fabio Fazio

(Adnkronos) - Sono due campionesse dello sport italiano, Sofia Goggia e Federica Pellegrini, le prime ospiti di 'Che tempo che fa' in onda oggi, domenica 10 maggio, dalle 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, con la conduzione di Fabio Fazio, al fianco di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Sofia Goggia, una delle sciatrici italiane più grandi di sempre, vincitrice in questa stagione della Coppa del Mondo di specialità in Super G e della Medaglia di bronzo in discesa libera a Milano Cortina 2026. Nel suo palmarès, 3 medaglie olimpiche, 2 medaglie mondiali e 5 Coppe del Mondo di specialità, oltre a 29 vittorie in Coppa del Mondo e 69 podi complessivi.

Quindi spazio alla 'Divina' del nuoto Federica Pellegrini, una delle sportive italiane più grandi di sempre, con ben 58 medaglie internazionali conquistate - tra cui 1 Oro e 1 Argento olimpici, 7 Ori mondiali e 14 Ori europei – e 11 record del mondo realizzati. Dal 2025, per la sua straordinaria carriera, è stata inserita nella Hall of Fame del nuoto internazionale.

Capitolo musica: in studio Giorgia, presto live nelle più belle location estive italiane con il tour 'G – SUMMER' e in autunno nei palazzetti con 'G – LAST CALL', a seguito del successo del suo ultimo album di inediti 'G', certificato disco d’oro.

E ancora: Mara Maionchi; Orietta Berti; Concita De Gregorio, autrice del nuovo libro 'La cura', progetto declinato anche in versione audio con il titolo 'Le parole della cura'; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’editorialista di Domani Marco Damilano; Cecilia Sala; Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Yèman Crippa, primo italiano di sempre a vincere la maratona di Parigi; Francesco Gabbani, live con il nuovo singolo 'Summer Funk'; Mara Venier, tra i 'passanti importanti' di 'Dalla strada al palco Special'; Giovanni Esposito; Diego Abatantuono; Suor Myriam D’Agostino, tra le protagoniste de 'La cucina delle monache'; Nino Frassica; Orietta Berti; Paolo Rossi; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.