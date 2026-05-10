Allerta Hantavirus, la nave Hondius arrivata a Tenerife: delegazione Oms al porto di Granadilla

(Adnkronos) - E' entrata all'alba nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un focolaio di hantavirus. L'emittente spagnola Rtve ha trasmesso le immagini in diretta. A bordo ci sono passeggeri e membri dell'equipaggio di 23 diversi Paesi che nelle prossime ore verranno sbarcati e trasferiti.

Al porto è presente una delegazione Oms, con il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus con i ministri locali della Salute, degli Interni e delle Politiche territoriali. Sotto stretto controllo sanitario nelle prossime ore verrà monitorata l'attuazione dei "protocolli di sorveglianza e risposta" come ha fatto sapere il ministero della Salute, oltre al "coordinamento tra le diverse amministrazioni".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo della nave da crociera Hondius come contatti ad "alto rischio" e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. "Classifichiamo tutti a bordo come quelli che definiamo contatti ad alto rischio", ha dichiarato Maria Van Kerkhove, direttrice dell'Oms per la prevenzione delle epidemie e delle pandemie, durante un evento sui social media, aggiungendo che è raccomandato "un monitoraggio attivo e un follow-up di tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio che sbarcano per un periodo di 42 giorni". Van Kerkhove ha sottolineato che il rischio per le persone in generale e per gli abitanti delle Isole Canarie rimane "basso".

Quattro persone sono intanto state isolate in Italia per hantavirus. Scattata quindi la sorveglianza per 4 viaggiatori del volo Klm su cui era salita a Johannesburg la donna olandese poi rimasta e deceduta in Sudafrica. Il ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario per i 4 passeggeri individuati in Calabria, Campania, Toscana, Veneto. "I passeggeri sono stati tutti e quattro rintracciati. Ci risulta comunque che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente. E ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo", ha detto al Tg1 Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute.

Uno dei passeggeri del volo è una donna residente a Firenze. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessora regionale al diritto alla salute e alle politiche sociali, Monia Monni, hanno comunicato l'avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria. "La signora è stata posta in regime di quarantena precauzionale in attesa degli accertamenti clinici necessari a verificare l'eventuale contrazione del virus", hanno spiegato.

Nelle stesse ore la Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di un residente nella provincia di Napoli: "Sono stati immediatamente avviati tutti i protocolli previsti da parte delle competenti strutture sanitarie territoriali - conclude la Regione - L’attenzione da parte delle strutture sanitarie territoriali è massima, in coordinamento costante con il ministero, l’istituto Superiore di Sanità e le altre autorità sanitarie nazionali e internazionali. La situazione è costantemente monitorata e sotto controllo".

"Sto bene, non ho sintomi", ha spiegato al Tg1 Federico, 25enne calabrese che era sul volo Klm. "Sono rientrato in Italia per un periodo di ferie, faccio il marittimo. Da Amsterdam ho preso poi un altro volo" per Fiumicino, ha spiegato il giovane. "Mi ha contattato il ministero della Salute e stamattina mi ha contattato la Asl, mi ha detto che dovrò stare in quarantena- ha proseguito -: isolamento, misurare la temperatura il giorno e la sera e qualora dovessi avere uno dei sintomi, il più comune è la febbre, devo ricontattarli. Lunedì verrà il medico a farmi delle analisi. Non sono preoccupato perché, da come mi hanno detto, ho un basso rischio di contagio del virus".

Il quarto soggetto monitorato è un cittadino sudafricano in quarantena a Padova: è arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso. "Il cittadino straniero è collaborativo, non presenta alcun sintomo e gode di buona salute - ha detto il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che sta monitorando attentamente la situazione -. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato, né prolungato. Per questo è considerato soggetto a basso rischio. In via precauzionale potrà sottoporsi nelle prossime ore a un test previsto dal ministero della Salute".