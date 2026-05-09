Lazio-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match in Serie A. Oggi, sabato 9 maggio, la Lazio ospita l'Inter - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nella 36esima giornata di campionato, in quello che sarà antipasto della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro la Cremonese, battuta in rimonta allo scadere 2-1, mentre i nerazzurri hanno appena vinto il loro 21esimo scudetto superando il Parma 2-0 a San Siro.

La sfida tra Lazio e Inter è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu

Lazio-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Dazn.