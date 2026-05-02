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Ultim'ora | 02 maggio 2026, 18:41

Gp Miami, Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc

Gp Miami, Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc

(Adnkronos) - Il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del Gp di Miami di Formula 1 oggi, sabato 2 maggio. L'inglese della McLaren si impone davanti al compagno di scuderia, l'australiano Oscar Piastri, e al monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Il leader del mondiale Kimi Antonelli si piazza quarto con la Mercedes ma una penalità di 5 secondi lo fa scivolare in sesta posizione alle spalle del compagno di squadra in Mercedes George Russell e delll'olandese della Red Bull Max Verstappen. Settimo posto per la seconda Rossa di Maranello, quella dell'inglese Lewis Hamilton che si lascia alle spalle l'Alpine del francese Pierre Gasly.  

I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali.

 

 

 

1. Lando Norris (McLaren)  

2. Oscar Piastri (McLaren) +3''766  

3. Charles Leclerc (Ferrari) +6''251  

4. George Russell (Mercedes) +12''951  

5. Max Verstappen (Red Bull) +13''639  

6. Kimi Antonelli (Mercedes) +13''777  

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +21''665  

8. Pierre Gasly (Alpine) +30''525  

9. Isack Hadjar (Red Bull) +35''346  

10. Franco Colapinto (Alpine) +36''970  

11. Gabriel Bortoleto (Audi) +48''438  

12. Esteban Ocon (Haas) +56''972  

13. Oliver Bearman (Haas) +57''365  

14. Carlos Sainz (Williams) +58''504  

15. Liam Lawson (Racing Bulls) +59''358  

16. Fernando Alonso (Aston Martin) +1'16''067  

17. Sergio Perez (Cadillac) +1'16''691  

18. Lance Stroll (Aston Martin) +1'17''626  

19. Alexander Albon (Williams) +1'28''173  

20. Valtteri Bottas (Cadillac) +1'29''597. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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