Documentario “This is Palermo” vincitore ai SJA Awards in Inghilterra

PALERMO (ITALPRESS) - "This is Palermo" sul gradino più alto del podio ai SJA British Sports Journalism Awards 2025, tra i riconoscimenti più prestigiosi nel panorama internazionale dei media sportivi, che ogni anno celebrano l'eccellenza nel giornalismo e nella produzione broadcast. Il documentario co-prodotto da COPA90 e Palermo FC ha ricevuto presso il London Palladium la medaglia d'oro come Best Television Documentary, davanti a produzioni di colossi internazionali come BBC, Noah Media Group e Sky Sports News. Il documentario "This is Palermo" era stato girato in occasione del 125simo anniversario del club rosanero, lo scorso autunno: un ritratto autentico della città, che intreccia il racconto calcistico con quello umano e culturale, un viaggio nell'identità profonda di Palermo e nel legame con la sua squadra, con al centro i tifosi e la loro passione. "Il premio ottenuto sul palcoscenico degli SJA Awards - sottolinea una nota della società - è un importante riconoscimento di eccellenza nel giornalismo e nella produzione broadcast a livello internazionale. Un ulteriore tassello di un racconto del club rosanero capace di connettere calcio, cultura e comunità e di parlare al mondo intero"."Questo premio - ha dichiarato Gaetano Lombardo, direttore marketing e comunicazione del Palermo - ci rende orgogliosi ed è la prova che i valori di questo club, di questa città e della sua comunità sono un linguaggio universale. Tutti possono ritrovarsi in queste storie se le raccontiamo come meritano: non abbiamo bisogno di inventare nulla, ma solo di esaltare la potenza espressiva che esiste già nelle emozioni che questi colori sono in grado di suscitare. Insieme a COPA90, abbiamo voluto mostrare come il club e la città si sovrappongano nel racconto di una storia comune, che è fatta di fede, appartenenza, orgoglio e resilienza. Ciò che ha consentito ai palermitani di reagire anche ai momenti più bui e di rinascere sempre per puntare più in alto, lungo tutto il corso della loro storia".- Foto ufficio stampa Palermo Fc -(ITALPRESS).