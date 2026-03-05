Iran, Tajani “Oltre 100 mila italiani coinvolti”

ROMA (ITALPRESS) - "Nelle ultime ore la situazione ha fatto registrare una ulteriore evoluzione, non positiva, l'Iran continua a sferrare attacchi indiscriminati con missili e droni a strutture strategiche, siti militari, alberghi, missioni diplomatiche in tutti i paesi del Golfo, e stamane anche contro l'Azerbaigian". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso delle comunicazioni, in aula alla Camera, in merito alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. "Le difese dei paesi del Golfo sono impegnate incessantemente nell'intercettare missili lanciati dalla repubblica islamica" ha aggiunto Tajani che poi ha detto. "In queste ore la situazione è in costante evoluzione con un rischio di allargamento del conflitto, in merito a quanto successo a Cipro, ricordo che si tratta di un paese comunitario a cui è necessario garantire solidarietà ed assistenza". Sulla situazione degli italiani che devono lasciare le zone interessate, ha spiegato: "Il governo sta operando senza sosta per assistere tutti i connazionali che si trovano nella regione, la loro sicurezza è la priorità sicurezza. La task force Golfo ha gestito ad oggi oltre 14 mila chiamate, e diverse migliaia di contatti mail. Gli italiani che abbiamo già aiutato a lasciare le aree a rischio sono arrivati a circa 10 mila". "L'Italia è stato il primo paese europeo ad introdurre voli speciali, siamo in contatto con tutte le compagnie aree per favorire la riprotezione dei passeggeri in difficoltà. Abbiamo istituito presidi di assistenza in tutti i principali aeroporti e valichi di frontiera per sostenere i nostri connazionali" ha aggiunto Tajani "in parallelo stiamo assistendo tutti gli altri connazionali in altri paesi del mondo colpiti dall'impatto sulla crisi del traffico aereo globale". E poi ha concluso rivelando che: "Sono oltre 100 mila gli italiani coinvolti nelle aree più colpite, ringrazio tutto il personale che sta aiutando chi è in difficoltà, senza sosta". foto: IPA Agency(ITALPRESS).