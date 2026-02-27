 / Ultim'ora

27 febbraio 2026

Sanremo 2026, Claudio Santamaria chi è: la cover con Malika Ayane

Claudio Santamaria in versione cantante nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta il brano 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' di Mina, con Malika Ayane, in gara al Festival con il brano 'Animali notturni'. 

Per chi conosce il mondo del cinema italiano, Claudio Santamaria non è certo un volto nuovo. Romano, classe 1974, è oggi considerato uno degli attori contemporanei più apprezzati del panorama nazionale.  

Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni (1997), Ecco fatto, l’esordio di Gabriele Muccino (1998), L’ultimo capodanno di Marco Risi (1998), L’ultimo bacio di Muccino (2001) e La stanza del figlio di Nanni Moretti (2001), sono alcuni dei suoi maggiori successi durante gli anni degli esordi.  

Il successo vero arriva grazie a Romanzo criminale di Michele Placido (2005) e Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (2015), che gli è valso un David di Donatello come miglior attore protagonista.  

Nel 2020 si unisce al cast del programma Celebrity Hunted: Caccia all’uomo in onda su Prime Video. E l’anno successivo invece arriva sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo insieme alla moglie Francesca Barra: i due sono stati protagonisti del secondo 'quadro' di Achille Lauro. La coppia ha ballato sulle note di 'Bam Bam Twist', regalando una performance rock and roll ispirata al famoso twist di Pulp Fiction.  

 

… Era 

Solamente ieri sera 

Io parlavo con gli amici 

Scherzavamo fra di noi 

E tu, e tu, e tu 

… Tu sei arrivato 

M'hai guardato 

E allora tutto è cambiato per me 

… Mi sei scoppiato dentro il cuore 

All'improvviso 

All'improvviso 

Non so perché 

Non lo so perché 

All'improvviso 

All'improvviso 

Sarà 

Perché mi hai guardato 

Come nessuno mi ha guardato mai 

Mi sento viva 

All'improvviso per te 

… Ora, io non ho capito ancora 

Non so come può finire 

Quello che succederà 

… Ma tu, ma tu, ma tu 

Tu l'hai capito 

L'hai capito 

Visto che eri cambiato anche tu 

Mi sei scoppiato dentro il cuore 

All'improvviso, all'improvviso 

… Non so perché 

Non lo so perché 

All'improvviso 

All'improvviso 

Sarà perché mi hai guardato 

Come nessuno mi ha guardato mai 

Mi sento viva all'improvviso per te 

… Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso 

All'improvviso non so perché 

Non lo so perché 

All'improvviso 

All'improvviso 

Sarà perché mi hai guardato 

come nessuno m'ha guardato mai 

Mi sento viva 

All'improvviso per te. 

 

