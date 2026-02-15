"Bastoni medaglia d'oro di volo", l'espulsione di Kalulu 'vista' dai giornali esteri

(Adnkronos) -

L'espulsione di Pierre Kalulu, e la simulazione di Alessandro Bastoni, fanno il giro del mondo. Il difensore della Juventus ha rimediato un ingiusto cartellino rosso nel match di ieri contro l'Inter, valido per la 25esima giornata di Serie A e terminato 3-2 per i nerazzurri.

Al 42' Kalulu, già ammonito, è andato a contrasto con Bastoni, che aveva recuperato palla per far ripartire il contropiede dei suoi, ma senza intervenire. Il giocatore dell'Inter però si lascia cadere platealmente, mettendo in scena la più comune delle simulazioni e ingannando l'arbitro La Penna, che estrae il secondo giallo e lascia la Juve in dieci.

L'episodio è chiaro fin da subito, con le immagini che mostrano il non intervento di Kalulu e la simulazione di Bastoni, ma il Var non può intervenire perché il protocollo non prevede la revisione su un cartellino giallo, anche sul secondo che costa l'espulsione del giocatore in questione. Inevitabili le polemiche del post partita, con l'episodio che arriva fino alle redazioni dei quotidiani esteri.

Chiara la lettura che ne dà L'Equipe: "Pierre Kalulu ha ricevuto un secondo cartellino giallo dieci minuti dopo la prima ammonizione, poco prima dell'intervallo, per aver sfiorato il braccio di Alessandro Bastoni, medaglia d'oro di volo planato", ha scritto il quotidiano francese, paragonando così il difensore dell'Inter agli atleti impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Più 'colorito' invece il racconto del Daily Mail: "Cartellino rosso strano!", ha scritto il quotidiano britannico, "l'arbitro espelle erroneamente Kalulu in Juventus-Inter. Un errore arbitrale palese!".