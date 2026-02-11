Porti, Angelilli: "Civitavecchia strategico per reindustrializzazione del Lazio"

(Adnkronos) - "Non è una tematica nuova, ma soprattutto è già stata calendarizzata una serie di appuntamenti concreti per accompagnare la riconversione industriale di Civitavecchia. Abbiamo istituito un tavolo tecnico di lavoro permanente con tutti i soggetti protagonisti, a partire dal Comune di Civitavecchia e dall’Autorità di sistema portuale, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso e strutturato". Così Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, ha delineato il quadro delle iniziative avviate sul territorio, sottolineando la centralità del porto come infrastruttura strategica per lo sviluppo economico regionale. “Avremo incontri importanti con Invitalia, con il Ministero dell’Ambiente e con Enel, tutti - ha spiegato - finalizzati a dare un futuro alla riconversione del territorio.

Il primo passaggio operativo riguarda la Zona Logistica Semplificata e la mappatura delle aree disponibili. “Partiamo dalla ZLS e dalla reale disponibilità delle aree, un lavoro che inizierà già dalla prossima settimana”, ha chiarito la vicepresidente, annunciando la convocazione di un tavolo tecnico in Regione Lazio con il Comune di Civitavecchia e tutte le direzioni regionali coinvolte, dai lavori pubblici all’ambiente, passando per urbanistica e pianificazione. Un passaggio ritenuto fondamentale per verificare vincoli, criticità e potenzialità delle aree interessate dai progetti.

“Il focus della reindustrializzazione è quello della transizione energetica e dell'innovazione e l'attrazione di investimenti capaci di generare un reale valore aggiunto per il territorio e per l’intera Regione Lazio”, ha evidenziato Angelilli. “Auspichiamo l’adesione del Comune al Consorzio Industriale, perché rappresenterebbe un’importante opportunità in termini di semplificazione amministrativa e attrazione di investimenti. Un passaggio che consentirebbe alle imprese locali di accedere a strumenti finanziari rilevanti, a partire dai circa 100 milioni di euro che Invitalia metterà a bando a breve”. Infine, Angelilli ha ribadito il ruolo centrale del porto di Civitavecchia all’interno di questa strategia: “Il porto è un’infrastruttura fondamentale, con numeri e record significativi a livello nazionale ed europeo. È un elemento chiave per la logistica e per lo sviluppo dell’intera Regione Lazio”.