Almanach de mercredi 21 janvier sainte Agnés

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO

Mercoledì 21 gennaio 2026

Vescovado - ore 9.00

Riunione della Commissione paritetica Regione-Diocesi per il finanziamento degli interventi

di restauro dei beni mobili e immobili di interesse storico-artistico e architettonico.

Seminario - ore 18.00

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

Giovedì 22 gennaio 2026

Casa parrocchiale di Nus - ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale di unità parrocchiale Fénis-Nus-Saint-Barthélemy-Saint-Marcel

Venerdì 23 gennaio 2026

Vescovado - mattino

Udienze

Udienze Seminario Maggiore - ore 18.00

S. Messa per la Festa di San Francesco de Sales, S. Patrono del Seminario e dei Giornalisti

S. Messa per la Festa di San Francesco de Sales, S. Patrono del Seminario e dei Giornalisti Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

Incontro diocesano di formazione con don Luca Peyron

Credere e Sperare nel tempo delle macchine intelligenti

Domenica 25 gennaio 2026

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per l’unità dei Cristiani

S. Messa per l’unità dei Cristiani Seminario - ore 14.30-17.00

Incontro con i diaconi permanenti

Lunedì 26 - Mercoledì 28 gennaio 2026

Roma

Riunione del Consiglio permanente della CEI

Venerdì 30 gennaio 2026

Aosta, Porta Pretoria - ore 8.00

Benedizione della Fiera di Sant’Orso e visita agli Espositori

Benedizione della Fiera di Sant’Orso e visita agli Espositori Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Orso - ore 18.00

S. Messa “degli Artigiani”

La Chiesa celebra Sant' Agnese Vergine e martire

Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di una illustre famiglia patrizia, nel III secolo. Quando era ancora dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono i fedeli che s'abbandonavano alla defezione. Agnese, che aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell'attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente risorse per intercessione della santa. Gettata nel fuoco, questo si estinse per le sue orazioni, fu allora trafitta con colpo di spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli. Per questo nell'iconografia è raffigurata spesso con una pecorella o un agnello, simboli del candore e del sacrificio. La data della morte non è certa, qualcuno la colloca tra il 249 e il 251 durante la persecuzione voluta dall'imperatore Decio, altri nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano.

Il sole sorge alle ore 8,05 e tramonta alle ore 17,16

«La guerra è sempre una sconfitta dell’umanità: non costruisce il futuro, lo divora. La pace, invece, è un atto di coraggio quotidiano, che chiede giustizia, ascolto e responsabilità.»

(Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia la retorica muscolare della guerra: niente eroismi, niente vittorie, solo macerie umane e politiche. Leone XIV insiste su un punto scomodo ma decisivo: la pace non è passività né buonismo, ma scelta faticosa e concreta, che chiama in causa governi, popoli e coscienze. In tempi di riarmo linguistico prima ancora che militare, è un richiamo che suona quasi controcorrente — e proprio per questo necessario.