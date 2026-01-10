Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 lungo costa ionica sud orientale

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5.1 è avvenuto alle 5.53 lungo la costa della Calabria sud orientale, con epicentro un punto al largo della costa ionica, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria. La scossa è stata registrata in mare dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 65 chilometri ed è stata avvertita su tutto il territorio regionale.

