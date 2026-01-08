Usa, affondo di Macron: "No a neocolonialismo, si stanno allontanando da alleati"

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti "si stanno gradualmente allontanando" dagli alleati e "si stanno liberando dalle regole internazionali''. Intervenendo alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron lancia l'affondo agli Usa di Donald Trump, sottolineando che c'è ''un tentativo reale di dividersi il mondo'' tra ''le grandi potenze''.

Macron ha denunciato una crescente "aggressione neocoloniale" nelle relazioni diplomatiche, affermando che "le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente. Ci stiamo evolvendo in un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di dividere il mondo tra loro''.

“Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche il vassallaggio e il disfattismo - ha affermato ancora Macron nel suo intervento -. Quello che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa è andato nella giusta direzione. Più autonomia strategica, meno dipendenza dagli Stati Uniti e dalla Cina". Poi il presidente Macron è tornato a chiedere di "reinvestire nell'Onu, sarebbe assurdo non farlo".