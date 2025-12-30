 / Ultim'ora

30 dicembre 2025

Pnrr, dall'Ue via libera all'ottava rata all'Italia: 12,8 miliardi

(Adnkronos) - "Oggi la Commissione Europea ha erogato l’ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. Un risultato che conferma il ritmo solido di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati". Così sui social il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto.  

"Questa nuova tranche - aggiunge - sostiene interventi strategici in settori chiave come pubblica amministrazione, appalti pubblici, economia circolare, gestione dell’acqua, digitalizzazione, energie rinnovabili, contrasto alla povertà energetica, turismo, istruzione, ricerca, innovazione, occupazione, assistenza domiciliare e ricerca medica, con benefici già concreti per cittadini e imprese in tutto il Paese". 

 

