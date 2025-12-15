Hollywood sotto shock, il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Hollywood sotto shock. Rob Reiner, 78enne regista di grandi film come "Harry ti presento Sally", "Misery non deve morire" e "Codice d'onore", è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles assieme alla moglie Michele, 68 anni. Le autorità hanno aperto un'indagine per omicidio, infatti come riporta "TMZ", sui loro corpi sarebbero state riscontrate ferite compatibili con l'uso di un coltello. Sul posto la Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles: sotto torchio Nick Reiner, il figlio 32enne, ma altre fonti riferiscono di un altro familiare interrogato. "E' con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner - ha dichiarato un portavoce della famiglia in una nota -. Siamo addolorati per questa improvvisa perdita e chiediamo il rispetto della privacy in questo momento incredibilmente difficile". Rob, figlio del famoso comico Carl Reiner, scomparso nel 2020, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come autore di commedie negli anni '60, lavorando come partner di scrittura di Steve Martin per la serie Smothers Brothers Comedy Hour. Per tutti gli anni '70, Reiner ha interpretato Michael Stivic, noto anche come "Meathead", nella sitcom "Tutto in famiglia".L'esordio in regia è arrivato con il documentario rock "This is Spinal Tap", Reiner ha successivamente diretto film iconici come "Stand by me-Ricordo di un'estate", "La storia fantastica" e, appunto, a seguire "Harry ti presento Sally", film in cui conobbe Michele, fotografa, che sposò nel 1989. Reiner ha quindi proseguito la sua straordinaria carriera alla regia dirigendo grandi pellicole come "Misery non deve morire", "Codice d'onore", "The American President", "The Bucket List - La lista dei desideri" e "Spinal Tap II".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).