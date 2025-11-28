 / FEDE E RELIGIONI

FEDE E RELIGIONI | 28 novembre 2025, 18:00

Almanach de samedi 29 novembre saint Saturnin

Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis.   In questi giorni (della novena dell'Immacolata), preghiamo di più! (san Pio da Pietrelcina)

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Sabato 29 novembre
Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00
Secondo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 30 novembre
Casa di riposo J.B. Festaz – ore 10.00
Messa per la festa patronale di Sant’Andrea e visita agli ospiti

La Chiesa celebra  San Giacomo della Marca Sacerdote dei Frati Minori

E' nato a Monteprandone (Ascoli Piceno) nel 1394, fu discepolo di san Bernardino da Siena, dal quale ricevette a 22 anni il saio francescano. Come il maestro, anch'egli si diede alla predicazione, in Italia, Polonia, Boemia, Bosnia e in Ungheria dove si recò per ordine del Papa. Oratore ardente, si scagliò soprattutto contro i vizi dell'avarizia e dell'usura. Proprio per combattere quest'ultima, san Giacomo della Marca ideò i Monti di Pietà, dove i poveri potevano impegnare le proprie cose, non più all'esoso tasso preteso dai privati usurai ma ad un interesse minimo. Già debilitato per la vita di penitenza e colpito da coliche fortissime, morì a Napoli, nel 1476. Le sue ultime parole furono: «Gesù, Maria. Benedetta la Passione di Gesù».

Il sole sorge alle ore 7,41 e tramonta alle ore 16,52

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”.  (Papa Leone)

 La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.

