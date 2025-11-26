Viaggio di Papa Leone XIV in Turchia e Libano, alcuni dettagli del progamma

Di Marco Mancini - ACI Stampa

Il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha tenuto il consueto briefing in preparazione al viaggio apostolico che Papa Leone XIV intraprenderà a partire da giovedì in Turchia e Libano.

Dopo aver elencato il programma, già precedente comunicato, Bruni ha fornito alcuni dettagli.

Ad accompagnare il Papa nel viaggio, oltre al solito seguito tra cui il Cardinale Parolin, Segretario di Stato, saranno i Cardinali Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani; Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali e Koovakad, prefetto del Dicastero il dialogo interreligioso.

In Turchia Papa Leone XIV terrà complessivamente 8 discorsi, tutti saranno pronunciati in lingua inglese. In Libano per le celebrazioni liturgiche verrà usata la lingua francese, mentre l’inglese per il resto delle occasioni.

A Nicea per la celebrazione dei 1700 anni del Concilio oltre a Papa Leone XIV e al Patriarca Bartolomeo I dovrebbero essere presenti anche il Patriarcae greco ortodosso di Alessandria, il Patriarca greco ortodosso di Antiochia, il Patriarca greco ortodosso di Gerusalemme , il Patriarca Siro ortodosso di Antiochia e di tutto l'Oriente e il Patriarca copto di Alessandria e alcuni rappresentanti della chiesa Apostolica armena oltre ai rappresentanti della chiesa ortodossa siriaca malankarese. Gli inviti ai rappresentanti ortodossi sono stati comunque effettuati dalla chiesa ortodossa di Costantinpoli.

Ad oggi poi, appare probabile che il Patriarca Bartolomeo possa essere presente alla celebrazione della Messa che Papa Leone XIV celebrerà ad Istanbul nel pomeriggio di sabato 29 novembre.

Per quanto riguarda la conferenza stampa che i papi tengono sul volo papale, anche con Papa Leone XIV pare probabile che questa possa tenersi durante il viaggio di ritorno a Roma. Anche se ancora non vi è una conferma ufficiale.