Almanach de mercredi 26 novembre Saint Conrad

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Lunedì 24 – Venerdì 28 novembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese

Sabato 29 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00

Secondo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 30 novembre

Casa di riposo J.B. Festaz – ore 10.00

Messa per la festa patronale di Sant’Andrea e visita agli ospiti

La Chiesa celebra San Corrado di Costanza Vescovo

Nato verso il 900 dal guelfo conte Enrico di Altdorf ed entrato come «frater adscriptus» nel monastero di San Gallo, fu affidato alla scuola della cattedrale di Costanza per esservi educato allo stato clericale. Nel 934, in presenza di sant'Ulrico, vescovo di Augusta, venne eletto vescovo di Costanza. Benché non abbia svolto un'attività politica, sembra fosse molto apprezzato da Ottone I al cui seguito probabilmente si trovò durante il viaggio a Roma per l'incoronazione imperiale (964). Secondo una notizia leggendaria sarebbe stato tre volte a Gerusalemme. Morì il 26 novembre 975 e fu sepolto nella basilica di San Maurizio, da lui costruita. Callisto II, in una lettera del 28 marzo 1123, indirizzata al vescovo, clero e popolo di Costanza, dichiarò Corrado santo.

Il sole sorge alle ore 7,41 e tramonta alle ore 16,52

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.