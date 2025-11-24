Papa Leone XIV: “Caritas Internationalis è da tempo un segno luminoso dell’amore materno della Chiesa”

Il Papa ha ricevuto in Vaticano in Udienza i membri del Consiglio di Rappresentanza di Caritas Internationalis. Un discorso in inglese in cui ha ringraziato tutti i presenti “per il servizio costante che l’organizzazione continua a offrire a tutta la Chiesa e alle persone di tutto il mondo”.

Per il Papa “la Caritas Internationalis ha incarnato l'annuncio della Chiesa secondo cui Cristo ha una preferenza per i poveri, gli ultimi, gli abbandonati e gli scartati. “L'amore che riceviamo da Cristo non è mai un tesoro privato, ma sempre una missione affidata alle nostre mani. L'amore ci spinge ad andare; l'amore ci rende servitori; l'amore apre i nostri occhi alle ferite degli altri”, dice il Papa.

“Caritas Internationalis è da tempo un segno luminoso dell’amore materno della Chiesa, e mi rincuora sapere che siete pronti a camminare con il Successore di Pietro nel servire ogni persona con dignità”, continua il Pontefice.

“Questi pilastri non sono ideali astratti. Sono il vostro lavoro quotidiano, il lavoro quotidiano della Caritas. Ovunque accompagniate una famiglia sfollata, difendiate i diritti dei poveri o offriate un cuore pronto ad ascoltare agli emarginati, la testimonianza della Chiesa diventa sempre più credibile. In questo spirito, vi incoraggio a continuare ad accompagnare le Chiese locali, rafforzando la formazione dei leader laici e salvaguardando l'unità all'interno della vostra organizzazione diversificata”, conclude Papa Leone XIV.