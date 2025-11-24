Leone XIV: siano liberati subito gli ostaggi rapiti in Nigeria e Camerun

Daniele Piccini – VN

Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli e studenti in Nigeria e in Camerun. Sento forte dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze sequestrati e per le loro famiglie angosciate. Rivolgo un accorato appello affinché vengano subito liberati gli ostaggi ed esorto le autorità competenti a prendere decisioni adeguate e tempestive per assicurarne il rilascio.

Leone XIV, al termine della Messa celebrata in piazza San Pietro questa domenica, 23 novembre, nella solennità di Cristo Re dell’Universo, chiede con forza la liberazione degli studenti e insegnanti rapiti l’altro ieri nella scuola cattolica “St. Mary” in Nigeria e dei sei sacerdoti cattolici e di un pastore battista sequestrati qualche giorno fa in Camerun.

Nell’omelia della Messa nella solennità di Cristo Re dell’Universo, e in occasione del Giubileo dedicato alle corali, Leone XIV esalta il valore della musica, capace di esprimere la fede e di sostenere la preghiera comunitaria.

Poi l’invito a pregare affinché le scuole non siano mai target di azioni di violenza, ma sempre luoghi in cui si coltiva il futuro:

«Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle e perché sempre e ovunque le chiese e le scuole restino luoghi di sicurezza e di speranza».

Lo scorso 21 novembre a Papiri, nello Stato centro-occidentale del Niger — uno dei 36 che compongono la Repubblica federale della Nigeria — un gruppo di circa 60 terroristi armati, a bordo di automobili e motociclette, ha fatto irruzione nell’edificio della “St. Mary”, una scuola che accoglie bambini tra i 12 e i 17 anni. I miliziani hanno assaltato i dormitori e rapito 303 alunni e 12 insegnanti.

Pochi giorni fa, invece, a Ndop, nella divisione di Ngo-Ketunjia, in Camerun, sono stati rapiti sei sacerdoti cattolici dell’arcidiocesi di Bamenda. Inoltre, nel comune di Jakiri, nella vicina divisione di Bui, è stato sequestrato un pastore battista, per il quale i rapitori avrebbero già chiesto un riscatto di 10 milioni di franchi dell’Africa Centrale (15 mila euro) per il suo rilascio.

Parlando prima della recita dell’Angelus, il Papa saluta anche i «fedeli provenienti da alcune diocesi dell’Ucraina», stremati da tre anni di guerra e violenze iniziate con l’attacco della Russia il 24 febbraio 2022, raccomandando loro di «portare in patria l’abbraccio e la preghiera di questa piazza».

A pochi giorni dal suo viaggio apostolico in Turchia e in Libano, che inizierà il 27 novembre, il Pontefice annuncia la pubblicazione della Lettera apostolica In unitate fidei, che commemora il 1700° anniversario del Concilio di Nicea.

Infine, Leone XIV ricorda che oggi i giovani celebrano la 40ª Giornata Mondiale della Gioventù a livello diocesano. Quelli della diocesi di Roma lo attendono con entusiasmo il 10 gennaio, quando lo incontreranno in udienza nell’Aula Paolo VI in Vaticano.

«Oggi, nelle diocesi di tutto il mondo, si celebra la Giornata Mondiale della Gioventù. Benedico e abbraccio spiritualmente quanti prendono parte alle diverse celebrazioni e iniziative. Nella festa di Cristo Re prego perché ogni giovane scopra la bellezza e la gioia di seguire Lui, il Signore, e di dedicarsi al suo regno di amore, di giustizia e di pace».

Il Papa dedica anche un pensiero ai cori e alle corali riuniti in piazza San Pietro in occasione del Giubileo a loro dedicato, celebrato ieri e oggi, ringraziandoli per il loro prezioso servizio nelle celebrazioni liturgiche di tutto il mondo:

«Desidero salutare tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione giubilare, specialmente le corali e i cori venuti da ogni parte del mondo. Grazie della vostra presenza. Il Signore benedica il vostro servizio».

Concludendo, prima di recitare l’Angelus, affida alla Vergine Maria «tutte queste intenzioni e la nostra preghiera per la pace».