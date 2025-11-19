Almanach de jeudi 20 novembre saint Octave

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Lunedì 17 – giovedì 20 novembre

Assisi

Assemblea generale CEI

Venerdì 21 novembre

Chiesa Collegiata di Sant’Orso – ore 10.00

Messa in onore di Maria S.ma Virgo Fidelis

Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Seminario – ore 18.30

Messa per la Festa della Presentazione al Tempio della B.V. Maria

Titolare della Chiesa del Seminario

Domenica 23 novembre

Chiesa parrocchiale di Gressan – ore 10.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Lunedì 24 – Venerdì 28 novembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese

Sabato 29 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00

Secondo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 30 novembre

Casa di riposo J.B. Festaz – ore 10.00

Messa per la festa patronale di Sant’Andrea e visita agli ospiti

La Chiesa celebra Sant' Ottavio Martire

«A Torino si festeggiano i santi martiri Ottavio, Solutore e Avventore, soldati della legione Tebana, i quali, sotto l'imperatore Massimiano, combattendo valorosamente, furono coronati dal martirio». Così il Martirologio romano racconta la storia di questi tre martiri della fine del II secolo. Il riferimento al «valoroso combattimento» si riferisce evidentemente alla loro determinazione nel dichiararsi cristiani nonostante la persecuzione instaurata da Massimiano. Dei tre santi una «Passione» del V secolo narra che essi fuggirono al massacro generale di Agaunum. Inseguiti, furono presi nei pressi di Torino: Avventore e Ottavio, raggiunti, vennero trucidati sul posto. Solutore, invece, riuscì a proseguire nella fuga fino alle rive della Dora Riparia, dove, scoperto, fu decapitato. Nel luogo della sepoltura dei tre nel V secolo sorse una basilica. Nel 1575 fu innalzata la «Chiesa dei martiri», che ne ospita ancor oggi le reliquie.

Il sole sorge alle ore 7,31 e tramonta alle ore 16,58

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.