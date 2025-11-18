Almanach de mercredi 19 novembre saint Grégoire le thaumaturge

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Lunedì 17 – giovedì 20 novembre

Assisi

Assemblea generale CEI

Venerdì 21 novembre

Chiesa Collegiata di Sant’Orso – ore 10.00

Messa in onore di Maria S.ma Virgo Fidelis

Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Seminario – ore 18.30

Messa per la Festa della Presentazione al Tempio della B.V. Maria

Titolare della Chiesa del Seminario

Domenica 23 novembre

Chiesa parrocchiale di Gressan – ore 10.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Lunedì 24 – Venerdì 28 novembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese

Sabato 29 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00

Secondo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 30 novembre

Casa di riposo J.B. Festaz – ore 10.00

Messa per la festa patronale di Sant’Andrea e visita agli ospiti

La Chiesa celebra San Gregorio Taumaturgo Vescovo

A Neocesarea nel Ponto, nell’odierna Turchia, san Gregorio, vescovo, che, abbracciata fin dall’adolescenza la fede cristiana, fu grande cultore delle scienze sia umane sia divine; ordinato vescovo si mostrò insigne per dottrina, virtù e zelo apostolico e per i numerosi miracoli da lui operati ricevette il nome di Taumaturgo.

S. Gregorio, soprannominato Taumaturgo, nacque al principio del secolo III in Neocesarea del Ponto. I suoi genitori, illustri per nobiltà e ricchezze, ma idolatri, lo allevarono, assieme al fratello Atenodoro, nelle pagane superstizioni. Ma la Provvidenza Divina che aveva prestabilito di farne due grandi luminari della Chiesa, dispose che ancora fanciulli trovassero la verità e la vera religione.

Dotato di grande penetrativa e di una sete inestinguibile di sapere, Gregorio fu messo a frequentare la scuola di filosofia del celebre Origene.

Il sole sorge alle ore 7,31 e tramonta alle ore 16,58

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.