 / FEDE E RELIGIONI

FEDE E RELIGIONI | 17 novembre 2025, 18:00

Almanach de mardi 18 novembre saint Odon

Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis.   Il Signore fa vedere e chiama; ma non si vuol vedere e rispondere, perché piacciono i propri interessi.   Capita anche, a volte, per il fatto che la voce si è sempre udita, che non la si avverta più; ma il Signore illumina e chiama. Sono gli uomini che si mettono nella posizione di non poter udire più. (san Pio da Pietrelcina)

Almanach de mardi 18 novembre saint Odon

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Lunedì 17 – giovedì 20 novembre
Assisi
Assemblea generale CEI

Venerdì 21 novembre
Chiesa Collegiata di Sant’Orso – ore 10.00
Messa in onore di Maria S.ma Virgo Fidelis
Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Seminario – ore 18.30
Messa per la Festa della Presentazione al Tempio della B.V. Maria
Titolare della Chiesa del Seminario

Domenica 23 novembre
Chiesa parrocchiale di Gressan – ore 10.30
S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Lunedì 24 – Venerdì 28 novembre
Spotorno
Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese

Sabato 29 novembre
Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00
Secondo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 30 novembre
Casa di riposo J.B. Festaz – ore 10.00
Messa per la festa patronale di Sant’Andrea e visita agli ospiti

La Chiesa celebra Dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo Apostoli

I Principi degli Apostoli, Pietro e Paolo, sono sempre associati nella liturgia della Chiesa Romana. Le due basiliche, trofei del martirio di Pietro e Paolo, furono erette sul sepolcro dei due apostoli. Meta di ininterrotto pellegrinaggio attraverso i secoli, sono segno dell'unità e della apostolicità della Chiesa di Roma. (Mess. Rom.)

Dedicazione delle basiliche dei santi Pietro e Paolo, Apostoli, delle quali la prima, edificata dall’imperatore Costantino sul colle Vaticano al di sopra del sepolcro di san Pietro, consunta dal tempo e ricostruita in forma più ampia, in questo giorno fu nuovamente consacrata; l’altra, sulla via Ostiense, costruita dagli imperatori Teodosio e Valentiniano e poi distrutta da un terribile incendio e completamente ricostruita, fu dedicata il 10 dicembre. Nella loro comune commemorazione viene simbolicamente espressa la fraternità degli Apostoli e l’unità della Chiesa.

 Il sole sorge alle ore 7,31 e tramonta alle ore 16,58

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”.  (Papa Leone)

 La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore