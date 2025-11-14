Il Papa: servono politiche che proteggano la dignità dei minori nell'era dell'IA

Antonella Palermo – VN

Politiche adeguate ed educazione digitale degli adulti: sono i fattori che Leone XIV considera fondamentali per garantire che l’intelligenza artificiale sia un alleato e non una minaccia. Indicazioni ribadite dal Papa nel discorso pronunciato stamani ai partecipanti al convegno “The Dignity of Children and Adolescents in the Age of Artificial Intelligence”, svoltosi ieri al Palazzo della Cancelleria in Vaticano e organizzato da Telefono Azzurro e Foundation Child for Study and Research into Childhood and Adolescence.

La vulnerabilità di bambini e adolescenti di fronte alla manipolazione attraverso algoritmi di IA, che possono influenzare le loro decisioni e preferenze, va tenuta nella massima considerazione, afferma il Pontefice. Egli ritiene “cruciale che i genitori e gli educatori siano consapevoli di queste dinamiche” e auspica che vengano sviluppati strumenti “per monitorare e controllare le interazioni dei minori con i dispositivi tecnologici”.

Chiama in causa anche l’azione politica a livello globale: “I governi e le organizzazioni internazionali hanno la responsabilità di sviluppare e implementare politiche che proteggano la dignità dei minori nell’era dell’IA. Ciò include l’aggiornamento delle leggi esistenti sulla protezione dei dati, per rispondere alle nuove sfide poste dalle tecnologie emergenti, e la promozione di standard etici per lo sviluppo e l’uso dell’IA.”

Ricordando quanto affermava il predecessore Francesco quando, in occasione di un progetto di Safeguarding promosso da tre importanti realtà dell’associazionismo cattolico italiano, parlava della necessità per gli adulti di essere fedeli a quello che definiva “l’artigianato dell’educazione”, Papa Leone non si ferma a porre l’accento solo sulle linee guida etiche. I rischi di “un accesso precoce, senza limiti e verifiche” possono infatti danneggiare le relazioni e lo sviluppo dei giovani.

“È un passo importante, infatti, stilare e far applicare codici etici, ma non sufficiente. È necessario un lavoro educativo, quotidiano e costante, condotto da adulti a loro volta formati e sostenuti da reti di alleanza educativa”, ha sottolineato.

Le nuove tecnologie, evidenzia infine Leone XIV, possono essere usate per salvaguardare l’originalità e la relazionalità umana, ma questa deve sempre essere guidata dal rispetto della dignità umana come valore fondamentale.

“Solo attraverso un approccio educativo, etico e responsabile possiamo garantire che l’intelligenza artificiale sia un alleato nella crescita e nello sviluppo dei minori, piuttosto che una minaccia.”