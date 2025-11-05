Almanach de giovedì 6 novembre saint Léonard

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Giovedì 6 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Issogne – ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale dell’Unità parrocchiale

Venerdì 7 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Eremo di Perloz – ore 16.00

Incontro con le eremite e Santa Messa

Sabato 8 novembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00

Primo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 9 novembre

Parrocchia/Santuario di Maria Immacolata – ore 10.30

S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia

Lunedì 10 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.30

Partecipazione al laboratorio liturgico per presbiteri e diaconi

Seminario – ore 17.00

Riunione del gruppo di lavoro per il Proprio diocesano

Martedì 11 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin – ore 10.00

S. Messa per la festa patronale

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Mercoledì 12 novembre

Ore 9.00 – Visita alla Caserma dei Carabinieri di Aosta

Asilo Mgr Jourdain – ore 18.30

Consiglio di amministrazione

Giovedì 13 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 18.00

Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 14 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 19.30

Incontro conviviale con la Cappella Musicale Sant’Anselmo

Sabato 15 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30

Incontro di aggiornamento e rinnovo del mandato per i ministri straordinari dell’Eucaristia

La Chiesa celebra San Leonardo di Limoges (o di Noblat) Eremita

Leonardo nacque in Gallia al tempo dell’imperatore Anastasio da nobili franchi, amici del re Clodoveo che volle fargli da padrino al battesimo. In gioventù rifiutò di arruolarsi nell’esercito e si mise al seguito di S. Remigio, arcivescovo di Reims. Avendo questi ottenuto dal re di poter chiedere la liberazione dei prigionieri che avesse incontrato, anche Leonardo, acceso di carità, chiese e ottenne lo stesso favore e liberò, di fatto, un gran numero di questi infelici. Diffondendosi la fama della sua santità, egli rifiutata la dignità vescovile offertagli da Clodoveo si diresse a Limoges; attraversando la foresta di Pavum soccorse la Regina sorpresa dalle doglie del parto. La preghiera del santo le concesse di superare i dolori e di dare alla luce un bel bambino. Clodoveo riconoscente gli concesse una parte del bosco per edificarvi un monastero. Il Santo costruì un oratorio in onore della Madonna e dedicò in altare in onore di S. Remigio; scavò poi un pozzo che si riempì miracolosamente d’acqua e al luogo diede il nome di nobiliacum in ricordo della donazione di Clodoveo. Il Santo sarebbe morto il 6 novembre di un anno imprecisato, nella metà del VI secolo.

Il sole sorge alle ore 7,012 e tramonta alle ore 17,15

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone)

