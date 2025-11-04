Almanach de mercredi 5 novembre sainte Sylvie

Gli impegni mensili del Vescovo Franco
Mercoledì 5 novembre
Cattedrale – ore 9.00
S. Messa per il convegno nazionale dei Rettori e Operatori dei santuari
Seminario – mattino
Partecipazione ai lavori del convegno
Vescovado – ore 17.30
Incontro con i volontari Caritas
Giovedì 6 novembre
Vescovado – mattino
Udienze
Issogne – ore 20.30
Incontro con il Consiglio pastorale dell’Unità parrocchiale
Venerdì 7 novembre
Vescovado – mattino
Udienze
Eremo di Perloz – ore 16.00
Incontro con le eremite e Santa Messa
Sabato 8 novembre
Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00
Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié
Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00
Primo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia
Domenica 9 novembre
Parrocchia/Santuario di Maria Immacolata – ore 10.30
S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco
Cattedrale – ore 18.00
S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia
Lunedì 10 novembre
Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.30
Partecipazione al laboratorio liturgico per presbiteri e diaconi
Seminario – ore 17.00
Riunione del gruppo di lavoro per il Proprio diocesano
Martedì 11 novembre
Chiesa parrocchiale di Saint-Martin – ore 10.00
S. Messa per la festa patronale
Vescovado – pomeriggio
Udienze
Mercoledì 12 novembre
Ore 9.00 – Visita alla Caserma dei Carabinieri di Aosta
Asilo Mgr Jourdain – ore 18.30
Consiglio di amministrazione
Giovedì 13 novembre
Vescovado – mattino
Udienze
Seminario – ore 18.00
Consulta delle Aggregazioni Laicali
Venerdì 14 novembre
Vescovado – mattino
Udienze
Seminario – ore 19.30
Incontro conviviale con la Cappella Musicale Sant’Anselmo
Sabato 15 novembre
Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30
Incontro di aggiornamento e rinnovo del mandato per i ministri straordinari dell’Eucaristia
La Chiesa celebra Festa delle Sante Reliquie
La morte prepara la messe per il cielo.
Se avessimo gli occhi degli Angeli noi vedremmo il mondo come un campo immenso, seminato per la risurrezione. La morte di Abele aprì il primo solco e da allora la seminagione continuò senza soste in tutti i luoghi. Quali tesori chiude già in sé questa terra di fatica e di infermità! Quale messe promette per il cielo, appena il Sole di giustizia farà sorgere dalla zolla le spighe della salute, mature per la gloria! Non dobbiamo quindi stupire se la Chiesa benedice e dirige essa stessa la deposizione del prezioso frumento nel solco.
La Chiesa però non si contenta di seminare continuamente e qualche volta, impaziente per l'attesa, toglie dalla terra il grano più scelto che vi aveva deposto e con il suo infallibile discernimento, che la preserva da errore, libera dal fango il germe immortale, gli preannunzia le meraviglie dell'avvenire, e raccogliendolo nell'oro e nelle stoffe preziose, portandolo in trionfo, convocando le folle ad onorarlo, dedicando al suo nome nuovi templi, gli decreta l'onore supremo di riposare sugli altari sui quali si offre a Dio il santo Sacrificio.
Il sole sorge alle ore 7,012 e tramonta alle ore 17,15
«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone)
