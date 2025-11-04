Almanach de mercredi 5 novembre sainte Sylvie

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Mercoledì 5 novembre

Cattedrale – ore 9.00

S. Messa per il convegno nazionale dei Rettori e Operatori dei santuari

Seminario – mattino

Partecipazione ai lavori del convegno

Vescovado – ore 17.30

Incontro con i volontari Caritas

Giovedì 6 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Issogne – ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale dell’Unità parrocchiale

Venerdì 7 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Eremo di Perloz – ore 16.00

Incontro con le eremite e Santa Messa

Sabato 8 novembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00

Primo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 9 novembre

Parrocchia/Santuario di Maria Immacolata – ore 10.30

S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia

Lunedì 10 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.30

Partecipazione al laboratorio liturgico per presbiteri e diaconi

Seminario – ore 17.00

Riunione del gruppo di lavoro per il Proprio diocesano

Martedì 11 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin – ore 10.00

S. Messa per la festa patronale

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Mercoledì 12 novembre

Ore 9.00 – Visita alla Caserma dei Carabinieri di Aosta

Asilo Mgr Jourdain – ore 18.30

Consiglio di amministrazione

Giovedì 13 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 18.00

Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 14 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 19.30

Incontro conviviale con la Cappella Musicale Sant’Anselmo

Sabato 15 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30

Incontro di aggiornamento e rinnovo del mandato per i ministri straordinari dell’Eucaristia

La Chiesa celebra Festa delle Sante Reliquie

La morte prepara la messe per il cielo.

Se avessimo gli occhi degli Angeli noi vedremmo il mondo come un campo immenso, seminato per la risurrezione. La morte di Abele aprì il primo solco e da allora la seminagione continuò senza soste in tutti i luoghi. Quali tesori chiude già in sé questa terra di fatica e di infermità! Quale messe promette per il cielo, appena il Sole di giustizia farà sorgere dalla zolla le spighe della salute, mature per la gloria! Non dobbiamo quindi stupire se la Chiesa benedice e dirige essa stessa la deposizione del prezioso frumento nel solco.

La Chiesa però non si contenta di seminare continuamente e qualche volta, impaziente per l'attesa, toglie dalla terra il grano più scelto che vi aveva deposto e con il suo infallibile discernimento, che la preserva da errore, libera dal fango il germe immortale, gli preannunzia le meraviglie dell'avvenire, e raccogliendolo nell'oro e nelle stoffe preziose, portandolo in trionfo, convocando le folle ad onorarlo, dedicando al suo nome nuovi templi, gli decreta l'onore supremo di riposare sugli altari sui quali si offre a Dio il santo Sacrificio.

Il sole sorge alle ore 7,012 e tramonta alle ore 17,15

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone)

