Almanach de mardi 4 novembre saint Charle Borromée

L'AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA
Martedì 4 novembre
Cattedrale – ore 10.00
S. Messa per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate
Caserma Cesare Battisti – ore 11.30
Partecipazione alla Cerimonia per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate
Vescovado – ore 18.15
Formazione Ordo Virginum
Mercoledì 5 novembre
Cattedrale – ore 9.00
S. Messa per il convegno nazionale dei Rettori e Operatori dei santuari
Seminario – mattino
Partecipazione ai lavori del convegno
Vescovado – ore 17.30
Incontro con i volontari Caritas
Giovedì 6 novembre
Vescovado – mattino
Udienze
Issogne – ore 20.30
Incontro con il Consiglio pastorale dell’Unità parrocchiale
Venerdì 7 novembre
Vescovado – mattino
Udienze
Eremo di Perloz – ore 16.00
Incontro con le eremite e Santa Messa
Sabato 8 novembre
Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00
Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié
Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00
Primo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia
Domenica 9 novembre
Parrocchia/Santuario di Maria Immacolata – ore 10.30
S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco
Cattedrale – ore 18.00
S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia
Lunedì 10 novembre
Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.30
Partecipazione al laboratorio liturgico per presbiteri e diaconi
Seminario – ore 17.00
Riunione del gruppo di lavoro per il Proprio diocesano
Martedì 11 novembre
Chiesa parrocchiale di Saint-Martin – ore 10.00
S. Messa per la festa patronale
Vescovado – pomeriggio
Udienze
Mercoledì 12 novembre
Ore 9.00 – Visita alla Caserma dei Carabinieri di Aosta
Asilo Mgr Jourdain – ore 18.30
Consiglio di amministrazione
Giovedì 13 novembre
Vescovado – mattino
Udienze
Seminario – ore 18.00
Consulta delle Aggregazioni Laicali
Venerdì 14 novembre
Vescovado – mattino
Udienze
Seminario – ore 19.30
Incontro conviviale con la Cappella Musicale Sant’Anselmo
Sabato 15 novembre
Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30
Incontro di aggiornamento e rinnovo del mandato per i ministri straordinari dell’Eucaristia
