Almanach de mardi 4 novembre saint Charle Borromée

L'AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA

Martedì 4 novembre

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Caserma Cesare Battisti – ore 11.30

Partecipazione alla Cerimonia per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Vescovado – ore 18.15

Formazione Ordo Virginum

Mercoledì 5 novembre

Cattedrale – ore 9.00

S. Messa per il convegno nazionale dei Rettori e Operatori dei santuari

Seminario – mattino

Partecipazione ai lavori del convegno

Vescovado – ore 17.30

Incontro con i volontari Caritas

Giovedì 6 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Issogne – ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale dell’Unità parrocchiale

Venerdì 7 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Eremo di Perloz – ore 16.00

Incontro con le eremite e Santa Messa

Sabato 8 novembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00

Primo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 9 novembre

Parrocchia/Santuario di Maria Immacolata – ore 10.30

S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia

Lunedì 10 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.30

Partecipazione al laboratorio liturgico per presbiteri e diaconi

Seminario – ore 17.00

Riunione del gruppo di lavoro per il Proprio diocesano

Martedì 11 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin – ore 10.00

S. Messa per la festa patronale

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Mercoledì 12 novembre

Ore 9.00 – Visita alla Caserma dei Carabinieri di Aosta

Asilo Mgr Jourdain – ore 18.30

Consiglio di amministrazione

Giovedì 13 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 18.00

Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 14 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 19.30

Incontro conviviale con la Cappella Musicale Sant’Anselmo

Sabato 15 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30

Incontro di aggiornamento e rinnovo del mandato per i ministri straordinari dell’Eucaristia

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

La Chiesa celebra San Carlo Borromeo Vescovo

Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, sul Lago Maggiore, era il secondo figlio del Conte Giberto e quindi, secondo l'uso delle famiglie nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente brillante a Pavia, venne poi chiamato a Roma, dove venne creato cardinale a 22 anni. Fondò a Roma un'Accademia secondo l'uso del tempo, detta delle «Notti Vaticane». Inviato al Concilio di Trento, nel 1563 fu consacrato vescovo e inviato sulla Cattedra di sant'Ambrogio di Milano, una diocesi vastissima che si estendeva su terre lombarde, venete, genovesi e svizzere. Un territorio che il giovane vescovo visitò in ogni angolo, preoccupato della formazione del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò seminari, edificò ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze di famiglia in favore dei poveri. Impose ordine all'interno delle strutture ecclesiastiche, difendendole dalle ingerenze dei potenti locali. Un'opera per la quale fu obiettivo di un fallito attentato. Durante la peste del 1576 assistette personalmente i malati. Appoggiò la nascita di istituti e fondazioni e si dedicò con tutte le forze al ministero episcopale guidato dal suo motto: «Humilitas». Morì a 46 anni, consumato dalla malattia il 3 novembre 1584.

Il sole sorge alle ore 7,012 e tramonta alle ore 17,15

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.