Scelto il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2026

“Uno in Cristo, uniti nella missione” è il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2026 di cui l’anno prossimo ricorrono i 100 anni dall’istituzione voluta da Papa Pio XI, su proposta della Pontificia Opera della Propagazione della Fede. Lo ha fatto sapere il Dicastero per l’Evangelizzazione Sezione per la Prima Evangelizzazione e le Nuove Chiese Particolari.

La Giornata sarà celebrata il 18 ottobre 2026. Il Papa – afferma il Dicastero – “nell’appello inviato quest’anno a sostegno della Giornata Missionaria Mondiale, ha sottolineato come essa sia occasione privilegiata in cui tutta la Chiesa si unisce in preghiera per i missionari e per la fecondità del loro lavoro apostolico”. Il Sommo Pontefice,

“Il tema della Giornata Missionaria Mondiale del 2026 – si legge ancora nel comunicato - che nella prima parte ricorda il motto scelto dal Santo Padre per il suo Pontificato “In Illo uno unum”, richiama l’unità dei fedeli nella fede, basata sull’unità di Cristo con il Padre, e la conseguente missione comune di evangelizzazione”.

Nei primi mesi del 2026 sarà diffuso il Messaggio del Papa per la Giornata che “diventerà il filo conduttore delle tante iniziative di animazione e formazione dello spirito e della responsabilità missionaria in tutti i fedeli lungo questo significativo anno, durante il quale si celebrerà anche l’anniversario dei centodieci anni della fondazione della Pontificia Unione missionaria”.