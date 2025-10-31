Almanach de samedi 1 novembre La Toussaint

L'AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA

Sabato 1° novembre

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa per la Solennità di Tutti i Santi

Domenica 2 novembre

Cimitero cittadino – ore 15.00

S. Messa in suffragio di tutti i Fedeli defunti

Lunedì 3 novembre

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa in suffragio dei Vescovi e Canonici defunti

Martedì 4 novembre

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Caserma Cesare Battisti – ore 11.30

Partecipazione alla Cerimonia per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Vescovado – ore 18.15

Formazione Ordo Virginum

Mercoledì 5 novembre

Cattedrale – ore 9.00

S. Messa per il convegno nazionale dei Rettori e Operatori dei santuari

Seminario – mattino

Partecipazione ai lavori del convegno

Vescovado – ore 17.30

Incontro con i volontari Caritas

Giovedì 6 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Issogne – ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale dell’Unità parrocchiale

Venerdì 7 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Eremo di Perloz – ore 16.00

Incontro con le eremite e Santa Messa

Sabato 8 novembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00

Primo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 9 novembre

Parrocchia/Santuario di Maria Immacolata – ore 10.30

S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia

Lunedì 10 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.30

Partecipazione al laboratorio liturgico per presbiteri e diaconi

Seminario – ore 17.00

Riunione del gruppo di lavoro per il Proprio diocesano

Martedì 11 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin – ore 10.00

S. Messa per la festa patronale

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Mercoledì 12 novembre

Ore 9.00 – Visita alla Caserma dei Carabinieri di Aosta

Asilo Mgr Jourdain – ore 18.30

Consiglio di amministrazione

Giovedì 13 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 18.00

Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 14 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 19.30

Incontro conviviale con la Cappella Musicale Sant’Anselmo

Sabato 15 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30

Incontro di aggiornamento e rinnovo del mandato per i ministri straordinari dell’Eucaristia

La Chiesa celebra Tutti i Santi

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze.

Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. E' Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre.

Il sole sorge alle ore 7,02 e tramonta alle ore 17,26

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone XIV)

Nel silenzio più cupo dell’autunno, quando la natura sembra arrendersi, Papa Leone ci ricorda che la fede – come la speranza – non segue il calendario delle stagioni. È proprio nei mesi più grigi che si misura la forza interiore dell’uomo: non nel pieno della luce, ma quando la luce sembra svanire. Novembre, dunque, non è un mese di fine, ma di radici che resistono”. (Papa Leone XIV)

