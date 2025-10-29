 / FEDE E RELIGIONI

Almanach de jeudi 30 octobre sanite Aurélie

La pazienza è maggiormente perfetta, quanto è meno mescolata di sollecitudine e di disturbi. Se il buon Dio vuole prolungare l'ora della prova, non vogliate lamentarvi ed investigare il perché, ma tenete sempre presente questo che i figli di Israele stettero a viaggiare per quarant'anni nel deserto prima di mettere piede nella terra promessa. (san Pio da Pietrelcina)

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Venerdì 31 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze

La Chiesa celebra Santi Zenobio e Zenobia Martiri

Zenobio e Zenobia, la cui festa ricorre il 30 ottobre, sono due fratelli martiri morti tra il 285 e il 290. Zenobio era medico e fu nominato vescovo ad Aega (ora Alessandretta) sulla costa dell’Asia Minore. Alcuni pensano sia identico allo Zenobio di Antiochia, la cui ricorrenza è al 29 ottobre.  I due fratelli però furono martirizzati sotto Massimiano, mentre l’altro Zenobio, lo fu precedentemente sotto Diocleziano. Zenobia è citata solo come sorella di Zenobio.

Il sole sorge alle ore 7,02 e tramonta alle ore 17,26

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)
La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.

