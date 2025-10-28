Papa Leone XIV incontra Viktor Orbán, Primo Ministro d’Ungheria

Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza il Primo Ministro d’Ungheria, Viktor Orbán, "il quale ha successivamente incontrato Sua Eminenza il Sig. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da Sua Eccellenza Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali", così il comunicato della Sala Stampa Vaticana.



"Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato - continua il comunicato - sono state sottolineate le solide relazioni bilaterali e l’apprezzamento per l’impegno della Chiesa cattolica nel promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ungherese, con particolare attenzione al ruolo della famiglia, alla formazione e al futuro dei giovani, nonché all’importanza della tutela delle comunità cristiane più vulnerabili".

Inoltre - si legge sempre nel comunicato - "ampio spazio è stato riservato altresì alle questioni europee, con particolare attenzione al conflitto in Ucraina, e alla situazione in Medio Oriente".