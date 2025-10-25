Papa Leone XIV, bisogna approfondire il legame tra famiglia e dottrina sociale della Chiesa

Di Angela Ambrogetti - VN

"Siamo chiamati a sostenere, difendere e promuovere la famiglia, anzitutto mediante uno stile di vita coerente col Vangelo". Il Papa lo ha detto a Docenti e Studenti del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia ricevuti in udienza.

"La vostra specifica missione concerne la ricerca e la testimonianza comune della verità" dice il Papa e aggiunge: "l’annuncio del Vangelo, che trasforma la vita e la società, ci impegna a promuovere azioni organiche e concertate a sostegno della famiglia. La qualità della vita sociale e politica di un Paese, infatti, si misura in modo particolare da come permette alle famiglie di vivere bene, di avere tempo per sé, coltivando i legami che le tengono unite. In una società che spesso esalta la produttività e la velocità a scapito delle relazioni, diventa urgente restituire tempo e spazio all’amore che si impara in famiglia, dove si intrecciano le prime esperienze di fiducia, di dono e di perdono, che vanno a costituire il tessuto della vita sociale".

Papa Leone XIV parla delle madri in difficoltà "occorrono iniziative concrete: politiche che garantiscano condizioni di vita e di lavoro adeguate; iniziative formative e culturali che riconoscano la bellezza del generare insieme; una pastorale che accompagni le donne e gli uomini con prossimità e ascolto. La maternità e la paternità, così custodite, non sono affatto pesi che gravano sulla società, bensì una speranza che la rinsalda e la rinnova".

Leone XIV parla in particolare dell'impegno ad "approfondire il legame tra famiglia e dottrina sociale della Chiesa". Per questo serve "inserire lo studio sulla famiglia come capitolo imprescindibile del patrimonio di sapienza che la Chiesa propone sulla vita sociale e, reciprocamente" e "arricchire tale patrimonio con i vissuti e le dinamiche familiari, per meglio comprendere gli stessi principi dell’insegnamento sociale della Chiesa".

Parla del Matrimonio il Papa: "anche quando i giovani fanno scelte che non corrispondono alle vie proposte dalla Chiesa secondo l’insegnamento di Gesù, il Signore continua a bussare alla porta del loro cuore, preparandoli a ricevere una nuova chiamata interiore. Se la vostra ricerca teologica e pastorale si radicherà nel dialogo orante con il Signore, troverete il coraggio di inventare nuove parole che possano toccare profondamente le coscienze dei giovani. Infatti, il nostro tempo è segnato non solo da tensioni e ideologie che confondono i cuori, bensì anche da una crescente ricerca di spiritualità, di verità e di giustizia, soprattutto tra i giovani".

E in famiglia "c’è davvero molto da imparare per quanto riguarda la trasmissione della fede, la pratica quotidiana dell’ascolto e della preghiera, l’educazione all’amore e alla pace, la fraternità con il migrante e lo straniero, la cura del pianeta".