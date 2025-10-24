Papa Leone XIV e Re Carlo III: storica preghiera ecumenica nella Cappella Sistina

Di Marco Mancini - ACI Stampa

Papa Leone XIV stamane ha ricevuto in udienza Re Carlo III del Regno Unito e la Regina Camilla. Si tratta della prima visita di Stato del Re britannico in Vaticano dall’elezione di Leone XIV. Carlo III si era recato in Vaticano lo scorso aprile e aveva incontrato Papa Francesco per pochi minuti a Santa Marta pochi giorni prima della morte del Pontefice, scomparso lunedì 21 aprile 2025.

Al termine dell’udienza, il Papa e il sovrano britannico – che ha anche incontrato il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato - si sono recati nella Cappella Sistina per una preghiera ecumenica, la prima volta in 500 anni di storia.

La preghiera è stata guidata dal Pontefice e da Steven Cottrell, Arcivescovo anglicano di York. Assente la neoeletta Arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally, in attesa in entrare ufficialmente in carica come capo spirituale della Comunione Anglicana. Si tratta della prima donna ad essere nominata Arcivescovo di Canterbury. Il Governatore Supremo della Chiesa d’Inghilterra è invece il Re Carlo III.

Presenti tra gli altri nella Cappella Sistina anche il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, il Cardinale Kurt Koch, Prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, il Cardinale George Jacob Koovakad, Prefetto del Dicastero per il Dialogo Interreligioso, il Cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e il Cardinale Vincent Nichols, Arcivescovo di Westminster e Presidente della Conferenza Episcopale di Inghilterra e Galles.

Il tema di questa preghiera ecumenica, in cui sono stati letti alcuni passi della Sacra Scrittura e cantati salmi in latino e in inglese, è stato la cura del creato, tema caro sia al Papa che al Re d’Inghilterra.

Papa Leone XIV ha inoltre conferito a Re Carlo III l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce con Collare dell'Ordine Vaticano di Papa Pio IX, e alla Regina Camilla l'onorificenza di Dama di Gran Croce dello stesso Ordine.

Re Carlo III, che compirà 77 anni il prossimo 14 novembre, è asceso al trono l’8 settembre 2022 alla morte della Regina Elisabetta II ed è stato incoronato nell’Abbazia di Westminster il 6 maggio 2023.

In occasione della visita dei Reali e della preghiera ecumenica per la cura del Creato, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e i Musei Vaticani hanno presentato la

Cappella Sistina adornata da due preziosi arazzi della serie Atti degli Apostoli realizzati su cartoni di Raffaello. Dal 23 ottobre al 4 novembre - si legge in un apposito comunicato - i visitatori dei Musei Vaticani avranno l’eccezionale opportunità di ammirare, durante l’orario di apertura i due arazzi nella sede per cui furono pensati e commissionati da Papa Leone X. Un omaggio al ‘divino’ Raffaello, ma anche quale suggestiva memoria dell’antica consuetudine di adornare la maggiore Cappella

Papale durante le solenni cerimonie liturgiche del lontano passato.