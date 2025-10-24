Almanach de samedi 25 octobre saint Crépin

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Lunedì 27 ottobre

ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Martedì 28 ottobre

ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 29 ottobre

Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 31 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

La Chiesa celebra Beati 4 Martiri Spagnoli Sacerdoti Operai Diocesani del Cuore di Gesù Beatificati nel 2021

La Fraternità dei Sacerdoti Operai Diocesani del Cuore di Gesù venne fondata nel 1881 a Tortosa da don Manuel Domingo y Sol (beatificato nel 1987) per la promozione e la formazione delle vocazioni sacerdotali. Anche mentre in Spagna s’intensificava la persecuzione religiosa, sin da prima dello scoppio della guerra civile del 1936, i Sacerdoti Operai continuavano la loro presenza al fianco dei seminaristi, cercando di creare, come voleva il fondatore, un clima di famiglia, non separato dall’attenzione nella selezione dei candidati al sacerdozio. Ai ventisei di essi che sono stati riconosciuti come martiri e beatificati si sono aggiunti, dal 30 ottobre 2021, don Francisco Cástor Sojo López, don Millán Garde Serrano, don Manuel Galcerá Videllet e don Aquilino Pastor Cambero. Al momento della morte, prestavano servizio nei Seminari diocesani di Ciudad Real, León e Baeza (quest’ultimo in diocesi di Jaén). Con l’avanzare della persecuzione religiosa, inasprita con l’insorgere della guerra, rimasero fedeli al proprio sacerdozio, esercitandolo anche a rischio della vita. I resti mortali di don Francisco Cástor e di don Millán sono venerati nel Tempio dell’Espiazione di Tortosa, insieme a quelli degli altri ventisei Beati Sacerdoti Operai e a poca distanza da quelli del loro fondatore. Quelli di don Manuel e don Aquilino, invece, sono custoditi nella cattedrale di Baeza.

Il sole sorge alle ore 7,52 e tramonta alle ore 18,37

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.