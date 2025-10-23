Almanach de vendredi 24 octobre saint Antoine-Marie Claret

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Giovedì 23 ottobre

Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 24 e Sabato 25 ottobre

Roma – Terza Assemblea Sinodale della Chiesa italiana

Lunedì 27 ottobre

ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Martedì 28 ottobre

ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 29 ottobre

Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 31 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

La Chiesa celebra Sant' Antonio Maria Claret Vescovo e fondatore

Una figura del secolo XIX al cui nome è tuttora legata una congregazione religiosa diffusa in tutti i continenti, quella dei Missionari del Cuore Immacolato di Maria, detti appunto Clarettiani. Di origine catalana, appena ordinato sacerdote Claret si reca a Roma, a Propaganda Fide, per essere inviato missionario. Ma la salute precaria lo costringe a tornare in patria. Così per sette anni si dedica alla predicazione delle missioni popolari tra la Catalogna e le Isole Canarie. È tra i giovani raggiunti in questa attività apostolica che nasce l’idea della congregazione. Nel 1849 viene nominato arcivescovo di Santiago di Cuba. Morirà il 24 ottobre 1870.

Il sole sorge alle ore 7,52 e tramonta alle ore 18,37

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.