19 ottobre 2025, 15:00

Colle del Gran San Bernardo: chiusura invernale sulla statale 27

Da lunedì 20 ottobre 2025 il Colle del Gran San Bernardo sulla statale 27 “del Gran San Bernardo” sarà chiuso per l’inverno. La chiusura permette interventi di manutenzione e prevenzione rischi, mentre gli automobilisti potranno raggiungere la Svizzera tramite il traforo. Lo scorso anno la riapertura estiva ha segnato un ritorno fondamentale per il turismo e i trasporti transfrontalieri

Riapertura del Colle nella primavera scorsa

Ogni anno, con l’arrivo dell’inverno, la chiusura del Colle del Gran San Bernardo diventa un evento atteso dagli operatori della strada e dai residenti. Dopo la riapertura estiva dello scorso giugno, che aveva permesso a turisti, pendolari e commercianti di tornare a transitare liberamente, il provvedimento di chiusura comporta inevitabili conseguenze: rallentamenti dei trasporti, deviazioni obbligatorie e la necessità di pianificare percorsi alternativi per raggiungere la Svizzera.

Anas e il gestore stradale svizzero hanno programmato la consueta chiusura invernale del Colle, situato a circa 2.400 metri sul livello del mare, sulla statale 27 “del Gran San Bernardo”. Il provvedimento sarà in vigore a partire dalle ore 8:00 di lunedì 20 ottobre 2025.

In Italia la chiusura interesserà i 7,5 chilometri di strada compresi tra Cerisey, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, e il confine di Stato. Per continuare a raggiungere la Svizzera, gli automobilisti dovranno imboccare il raccordo autostradale al km 19,800 della statale 27, sempre a Saint-Rhémy-en-Bosses, e proseguire tramite il traforo del Gran San Bernardo (T2).

La chiusura permette agli operatori su strada di Anas di smontare, già a partire dalla prossima settimana, barriere laterali e segnaletica verticale, elementi che rischierebbero di essere danneggiati da slavine e valanghe durante l’inverno. Gli allestimenti saranno rimontati per la riapertura al transito prevista per giugno 2026, garantendo così sicurezza e continuità per il prossimo periodo estivo.

Lo scorso anno, con la riapertura della statale, si è registrato un immediato ritorno del turismo e una ripresa dei collegamenti economici transfrontalieri, dimostrando quanto il Colle sia strategico per la Valle d’Aosta e per i flussi tra Italia e Svizzera. La chiusura invernale è dunque fondamentale non solo per la sicurezza, ma anche per preservare l’infrastruttura e garantire una stagione estiva efficiente.

Anas ricorda inoltre l’importanza della guida responsabile: niente distrazioni, alcol o droghe, per la sicurezza di tutti. L’evoluzione della situazione del traffico è consultabile in tempo reale tramite l’app “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, mentre il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile al numero verde 800.841.148.

