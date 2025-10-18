Almanach de dimanche 19 octobre saint Paul de la Croix

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Domenica 19 ottobre

Aosta, Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 11.00 – S. Cresime

Cattedrale – ore 18.00 – Santa Messa per il 375° anniversario della fondazione delle Suore di San Giuseppe

Martedì 21 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Mercoledì 22 ottobre

Seminario Maggiore – ore 17.30 – Incontro con i Docenti di religione cattolica

Giovedì 23 ottobre

Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 24 e Sabato 25 ottobre

Roma – Terza Assemblea Sinodale della Chiesa italiana

Lunedì 27 ottobre

ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Martedì 28 ottobre

ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 29 ottobre

Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 31 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

La Chiesa celebra Santa Laura di Cordova Martire

Sarebbe stata una monaca del monastero di Santa Maria di Cuteclara, vicino Cordova in Spagna, di cui nell'856 divenne badessa. Nel «Martyrologium hispanicum» si narra che durante l'occupazione musulmana rifiutò di abiurare la propria fede cristiana: condotta davanti ad un giudice islamico, fu processata e condannata a morire in un bagno di pece bollente. Dopo tre ore di atroci dolori, diede la sua anima a Dio. Era l'anno 864. A dispetto delle scarne notizie che si sanno, il culto per la martire Laura ebbe grande espansione e il suo nome è molto diffuso in tutta Europa. Molti studiosi fanno derivare Laura dal latino «laurus», cioè alloro, pianta sacra ad Apollo e simbolo di sapienza e gloria. Ai tempi dei romani comunque era più facile trovare Laurentia che Laura. Il significato lo si fa risalire al serto di alloro con cui venivano incoronati i vincitori di varie gare. Nei secoli successivi, con il serto sulla testa, si sono raffigurati i poeti e i sapienti. Ancora oggi chi completa il ciclo di studi è detto «laureato». Il sole sorge alle ore 7,52 e tramonta alle ore 18,37

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.