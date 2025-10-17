 / FEDE E RELIGIONI

Almanach de samedi 18 octobre saint Luc évangeliste

Né ti devi confondere a saper conoscere se hai consentito o no. Il tuo studio e la tua vigilanza siano rivolti alla rettitudine d'intenzione che devi tenere nell'operare e nel combattere sempre valorosamente e generosamente le arti maligne del cattivo spirito. (san Pio da Pietrelcina)

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Sabato 18 ottobre
Châtillon, Istituto don Bosco – mattino – Ritiro e Santa Messa con la Comunità

Domenica 19 ottobre
Aosta, Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 11.00 – S. Cresime
Cattedrale – ore 18.00 – Santa Messa per il 375° anniversario della fondazione delle Suore di San Giuseppe

Martedì 21 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze

Mercoledì 22 ottobre
Seminario Maggiore – ore 17.30 – Incontro con i Docenti di religione cattolica

Giovedì 23 ottobre
Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 24 e Sabato 25 ottobre
Roma – Terza Assemblea Sinodale della Chiesa italiana

Lunedì 27 ottobre
ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Martedì 28 ottobre
ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 29 ottobre
Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 31 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze

La Chiesa celebra  San Luca Evangelista

Figlio di pagani, Luca appartiene alla seconda generazione cristiana. Compagno e collaboratore di san Paolo, che lo chiama «il caro medico», è soprattutto l’autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Al suo Vangelo premette due capitoli nei quali racconta la nascita e l’infanzia di Gesù. In essi risalta la figura di Maria, la «serva del Signore, benedetta fra tutte le donne». Il cuore dell’opera, invece, è costituito da una serie di capitoli che riportano la predicazione da Gesù tenuta nel viaggio ideale che lo porta dalla Galilea a Gerusalemme. Anche gli Atti degli Apostoli descrivono un viaggio: la progressione gloriosa del Vangelo da Gerusalemme all’Asia Minore, alla Grecia fino a Roma.

Protagonisti di questa impresa esaltante sono Pietro e Paolo. A un livello superiore il vero protagonista è lo Spirito Santo, che a Pentecoste scende sugli Apostoli e li guida nell’annuncio del Vangelo agli Ebrei e ai pagani. Da osservatore attento, Luca conosce le debolezze della comunità cristiana così come ha preso atto che la venuta del Signore non è imminente. Dischiude dunque l’orizzonte storico della comunità cristiana, destinata a crescere e a moltiplicarsi per la diffusione del Vangelo. Secondo la tradizione, Luca morì martire a Patrasso in Grecia.

Il sole sorge alle ore 7,43 e tramonta alle ore 18,50

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)
La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.

