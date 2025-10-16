Il Papa al Quirinale: pace, famiglia e solidarietà nel discorso di Leone XIV

Ieri mattina, nel Salone delle Feste del Quirinale, Leone XIV ha incontrato il presidente Mattarella per discutere di pace, solidarietà e valori fondamentali dell’Europa e dell’Italia. Al centro del discorso, la necessità di costruire una convivenza dignitosa e prospera, rafforzare il multilateralismo e sostenere le famiglie, in un continente segnato da un “notevole calo” della natalità.

Il Pontefice ha ricordato i volti di chi soffre nelle guerre mondiali e ha rinnovato l’appello di san Paolo VI del 1968, a promuovere giustizia, equità e cooperazione tra i popoli. Ha inoltre citato le parole dei predecessori, da Benedetto XV a Pio XII, e l’Enciclica Pacem in Terris di san Giovanni XXIII sui diritti universali e inviolabili dell’uomo.

Un passaggio significativo del discorso è stato dedicato all’impegno italiano in favore dei bambini di Gaza e delle situazioni di disagio legate a guerra e miseria, anche attraverso l’Ospedale Bambino Gesù. Per il Papa, il multilateralismo rappresenta “un valore importantissimo” per affrontare le sfide globali e risolvere i conflitti in modo condiviso.

Leone XIV ha sottolineato anche la centralità della famiglia e la necessità di garantire sostegno concreto alle giovani coppie, promuovendo valori e diritti fondamentali, e ha richiamato l’importanza della tutela della vita in tutte le sue fasi e dell’accoglienza dei migranti, con particolare attenzione all’integrazione e al rispetto reciproco tra culture.

In vista dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, il Papa ha ribadito l’urgenza di curare la “casa comune” e ha invitato l’Italia a trasmettere ai popoli la cultura del rispetto per la natura e per le creature. Ha inoltre sottolineato il forte legame storico, religioso e culturale tra Santa Sede e Stato italiano, come segno di collaborazione e di speranza.

La visita ufficiale ha incluso il percorso del corteo papale da Piazza San Damaso al Quirinale, l’incontro con le autorità italiane e lo scambio di doni nella Sala degli Arazzi di Lille, tra cui un mosaico del Colosseo da parte del Papa e un’acquaforte e una biografia di Santa Rosa da Lima da parte di Mattarella. I discorsi finali nel Salone delle Feste hanno ribadito i temi chiave di pace, solidarietà e collaborazione tra Chiesa e Stato, concludendo il terzo incontro ufficiale tra Leone XIV e il presidente della Repubblica.